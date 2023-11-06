بـ 85 ألف جنيه .. أرخص سيارة "هاتشباك" من كيا

تعتبر السيارة كيا برايد، واحدة من ارخص السيارات التي قدمتها العلامة التجارية الكورية الجنوبية KIA بالسوق المصري، والتي مازالت تتمتع بشعبية كبيرة داخل سوق السيارات المستعملة، كونها من ابرز السيارات الاقتصادية، والتي تتميز بأسعارها المنخفضة، إلى جانب توافر قطع الغيار الخاصة بها وبأسعار مناسبة ايضا.

وظهرت إحدى سيارات كيا برايد للبيع عبر الانترنت، والتي تنتمي إلى موديلات 1998، مع تصميم الهاتشباك صغير الحجم، والذي يتناسب مع الكثير وخاصة المبتدئين، نسبة إلى سهولة عملية الاصطفاف، بالاضافة إلى الابعاد الخارجية المتقاربة إلى حد كبير.

كيا برايد موديل 1998

وتتمتع السيارة كيا برايد بطلاء خارجي محدث، مع الاحتفاظ بحالة الفبريكا من الداخل، وجنوط رياضية متعددة الاضلاع، مع مفهوم رباعي الابواب وسعة تخزين خلفية، ومصابيح حادة الشكل، مع اشارات ضوئية على جانبي الصادم الامامي.

كيا برايد موديل 1998

وتظهر السيارة كيا برايد موديل 1998 والتي نتحدث عنها في هذا الموضوع بمقاعد مغطاة بالجلد، مع نظام صوتي ترفيهي، ومكبرات صوتية، ومدخل AUX، بالاضافة إلى ناقل سرعات مانيوال "يدوي" مكون من 5 نقلات، مع تقنية الجر الامامي، ومحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر.

كيا برايد موديل 1998

سعر السيارة كيا برايد موديل 1998

تباع السيارة كيا برايد موديل 1998 والتي نتحدث عنها في هذا الموضوع، عبر الانترنت وبواسطة احد الصفحات المتخصصة في هذا المجال، بسعر يبلغ 85 الف جنيه، وننصح دومًا راغبي شراء السيارات المستعملة، بالفحص الجيد للسيارة قبل اتمام عملية الشراء.