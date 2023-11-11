عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أرخص سيارة صينية من "ساوايست" بالسوق المصري .. اعرف سعرها

ساوايست DX3 موديل
ساوايست DX3 موديل 2023

تعتبر السيارة DX3 هي ارخص اصدارات علامة ساوايست التجارية المقدمة في السوق المصري، حيث يتم طرحها محليًا عبر فئة واحدة من التجهيزات، مع اطلالة خارجية تنتمي إلى الفئة الرياضية، وتحت موديل 2023.

زيادة 60 ألف جنيه.. أرخص سيارة بيجو في مصر

أرخص سيارة كهربائية "مكشوفة" في العالم.. كم يبلغ سعرها؟

بـ 85 ألف جنيه .. أرخص سيارة "هاتشباك" من كيا

بـ 90 الف جنيه .. اركب ارخص سيارة من هيونداي

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" مواصفات السيارة ساوايست DX3 موديل 2023 واسعارها الرسمية في مصر.

ساوايست DX3 موديل 2023 

مواصفات وتجهيزات السيارة ساوايست DX3 موديل 2023

 

  • محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر.
  • سعة 1500 سي سي تيربو.
  • القوة الاجمالية 156 حصان.
  • عزم الدوران 225 نيوتن متر.
  • ناقل الحركة أوتوماتيك من 8 سرعات.
  • مكيف هواء.
  • شاشة تعمل باللمس تتوسط قمرة القيادة.
  • سنتر لوك.
  • ريموت تحكم.
ساوايست DX3 موديل 2023 
  • نوافذ أمامية وخلفية كهربائية.
  • نظام صوتي ترفيهي.
  • بلوتوث.
  • مثبت سرعة.
  • عجلة قيادة متعددة الوظائف.
  • كاميرا خلفية.
  • حساسات ركن.
  • جنوط رياضية.
  • فرامل ABS مانعة للانغلاق.
  • برنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD.
  • نظام التوازن الالكتروني ESP.
  • مانع السرقة ايموبليزر.
ساوايست DX3 موديل 2023 

أبعاد السيارة ساوايست DX3 موديل 2023

 

  • طول قاعدة العجلات 2610 مم.
  • الطول الكلي 4354 مم.
  • العرض الكلي 1840 مم.
  • الارتفاع الكلي 1670 مم.
  • ارتفاع السيارة عن الارض 200 مم.
  • خزان وقود سعة 45 لتر.
ساوايست DX3 موديل 2023 

الأسعار الرسمية للسيارة ساوايست DX3 موديل 2023 في مصر 

 

تقدم ساوايست DX3 موديل 2023 في السوق المصري، بقيمة سعرية قدرها 575 الف جنيه.

DX3 ساوايست تقنية الفيديو ساوايست DX3 السيارة ساوايست DX3 موديل 2023 أسعار ساوايست DX3 اسعار ساوايست DX3 موديل 2023

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتصار ساحق للمقاومة.. جثث جنود الاحتلال تملأ الشوارع.. ولغز رقم 1111

بعد وصوله 40 جنيها|قرار عاجل من الحكومة ينسف أسعار السكر.. ماذا حدث؟

مفاجأة للملاك.. حل أزمة الإيجار القديم| قانون جديد ينهي الأزمة

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار

18 ألف جنيه شهريًا أرباح| شهادة بنك القاهرة الجديدة.. الحق اشتري

48 ساعة دسمة في الزمالك| صائد البطولات يقترب من تدريب الأبيض.. وطارق حامد في النادي.. تفاصيل

أسعار السكر تفاجئ المواطنين| توجيه هام من التموين بشأن تداوله.. وهذا سعر الكيلو الآن

تهديدي.. خطاب عاجل لـ حسن نصر الله وهذا أبرز ملامحه

موضوعات متعلقة

أسعار كيا سورينتو الجديدة بالسوق المصري .. صور

أسعار بيجو 2008 موديل 2024 الجديدة فيس ليفت.. صور

أحدث أسعار كيا أكسيد 2024 في مصر.. صور

بعد الزيادة الجديدة .. أسعار رينو اوسترال 2024 في مصر |صور

أخبار السيارات.. سعر السيارة العائلية الأرخص في مصر..الثمن الجديد لـ كيا سبورتاج 2024.. رينو لوجان 2016 أوتوماتيك بأفضل سعر

5 سيارات هاتشباك في مصر أقل من 160 ألف جنيه

مرسيدس C200 موديل 2019 كسر زيرو للبيع بهذا السعر

رينو لوجان 2016 "أوتوماتيك" بأفضل سعر للمستعمل

ترشيحاتنا

مدبولي يتفقد لوحة توزيع كهرباء الريان التي تدعم التحكم بالقدرات الكهربائية

وقع العقود .. أحمد حسن يكشف مفاجآت داخل بيراميدز

أرخص سيارة صينية من "ساوايست" بالسوق المصري .. اعرف سعرها

السيسي: وضع غزة يتطلب وقفة جادة من المجتمع الدولي إذا أراد الحفاظ على الحد الأدنى من مصداقيته

مليون جنيه للأول.. وزير الأوقاف: 8 ملايين جنيه إجمالي جوائز المسابقة العالمية للقرآن

السيسي: سياسة العقاب الجماعي لأهل غزة غير مقبولة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماري مالون.. طاهية الموت التي قضت 26 عامًا في العزل الصحي

جريمة كبرى.. إسرائيل تواصل قطع أشجار الزيتون داخل فلسطين| تعرف على الأسباب

بـ 5 طرق .. كيف تتعامل بحكمة عند بلع شوكة من السمك؟

احذر من ظهور هذه الأعراض.. علامة واضحة على الإصابة بمرض الذئبة

فيديو

لا أشكو لأحد.. حورية فرغلي تكشف تفاصيل عمليتها الأخيرة| فيديوجراف

7 شكائر أموال .. كنز علي بابا داخل غرفة عجوز متسول بالدقهلية

محمد رمضان يحتفل بعيد ميلاد نجم باريس سان جيرمان بفرنسا.. تفاصيل بالفيديو

تعرف على قرارات النيابة في مشاجرة ابنة هبة قطب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حقائق ومتغيرات ما بعد غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

اﻟﻤﺰﻳﺪ