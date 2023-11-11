أرخص سيارة صينية من "ساوايست" بالسوق المصري .. اعرف سعرها

تعتبر السيارة DX3 هي ارخص اصدارات علامة ساوايست التجارية المقدمة في السوق المصري، حيث يتم طرحها محليًا عبر فئة واحدة من التجهيزات، مع اطلالة خارجية تنتمي إلى الفئة الرياضية، وتحت موديل 2023.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" مواصفات السيارة ساوايست DX3 موديل 2023 واسعارها الرسمية في مصر.

ساوايست DX3 موديل 2023

مواصفات وتجهيزات السيارة ساوايست DX3 موديل 2023

محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر.

سعة 1500 سي سي تيربو.

القوة الاجمالية 156 حصان.

عزم الدوران 225 نيوتن متر.

ناقل الحركة أوتوماتيك من 8 سرعات.

مكيف هواء.

شاشة تعمل باللمس تتوسط قمرة القيادة.

سنتر لوك.

ريموت تحكم.

ساوايست DX3 موديل 2023

نوافذ أمامية وخلفية كهربائية.

نظام صوتي ترفيهي.

بلوتوث.

مثبت سرعة.

عجلة قيادة متعددة الوظائف.

كاميرا خلفية.

حساسات ركن.

جنوط رياضية.

فرامل ABS مانعة للانغلاق.

برنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD.

نظام التوازن الالكتروني ESP.

مانع السرقة ايموبليزر.

ساوايست DX3 موديل 2023

أبعاد السيارة ساوايست DX3 موديل 2023

طول قاعدة العجلات 2610 مم.

الطول الكلي 4354 مم.

العرض الكلي 1840 مم.

الارتفاع الكلي 1670 مم.

ارتفاع السيارة عن الارض 200 مم.

خزان وقود سعة 45 لتر.

ساوايست DX3 موديل 2023

الأسعار الرسمية للسيارة ساوايست DX3 موديل 2023 في مصر

تقدم ساوايست DX3 موديل 2023 في السوق المصري، بقيمة سعرية قدرها 575 الف جنيه.