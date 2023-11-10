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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر السيارة العائلية الأرخص في مصر .. فما هي ؟

دفسك 330S
دفسك 330S

يبحث الكثير عن فرصة شراء سيارة عائلية تضم 7 مقاعد وبسعر مناسب، وتتنوع الاصدرات المقدمة داخل السوق المصري من هذه الفئة، ولكن تتصدر قائمة الارخص سعرًا هي النسخة "دفسك 330S"، والتي يتم طرحها محليًا عبر باقة من الفئات وبأسعار رسمية تبدأ من 590 الف جنيه.

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وفي هذا الاطار يقدم موقع "صدى البلد" سعر ومواصفات السيارة "دفسك 330S" في مصر 

دفسك 330S

مواصفات السيارة دفسك 330S

 

زودت السيارة دفسك 330S بمحرك 1250 CC "4 سلندر"، واخر 1500 CC، يستطيع انتاج 115 حصان، وجميع الفئات تتصل بناقل سرعات "مانيوال" خماسي النقلات، يعمل عبر تقنية الدفع الأمامي للعجلات.

دفسك 330S

وتضم السيارة دفسك 330S تجهيزات تتضمن، مكيف هواء، زجاج كهربائي أمامي وخلفي، شاشة تعمل باللمس، نظام صوتي ترفيهي، جنوط رياضية، مقصورة تتسم بالرحابة وتضم 7 مقاعد، ومساحة تخزين خلفية، واقطاب مزدوجة على جانبي السقف، وقفل مركزي للابواب، ومصابيح امامية حادة، واخرى ضباب.

دفسك 330S

الاسعار الرسمية للسيارة "دفسك 330S" في السوق المصري

 

اول فئة مانيوال HIGH LINE 2022 محرك 1250 CC بسعر 590,000 جنيه.

ثاني فئة مانيوال HIGHLINE 2022 محرك 1500 CC بسعر 620,000 جنيه.

ثالث فئة مانيوال TOPLINE 2022 محرك 1500 CC بسعر 625,000 جنيه.            

رابع فئة مانيوال HIGHLINE GAS 2022 محرك 1500 CC بسعر640,000 جنيه.

خامس فئة مانيوال 2022 TOPLINE GAS محرك 1500 CC بسعر 645,000 جنيه. 

دفسك 330S

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