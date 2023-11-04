أخبار السيارات.. 5 سيارات عائلية زيرو تبدأ من 590 ألف جنيه.. اشتري تويوتا كورولا أوتوماتيك بـ 200 ألف جنيه.. ارخص سيارة اوبل 2024

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

شهدت السيارة MG 5 موديل 2023 زيادة سعرية جديدة بعد اقل من اسبوعين، حيث ارتفعت اسعارها خلال شهر اكتوبر بقيمة قدرها 50 الف جنيه، لتعاود الزيادة من جديد مع بداية نوفمبر الجاري، وذلك بقيمة تتراوح بين 40 ألف و50 الف جنيه.

ارتفعت من جديد أسعار السيارة اوبل كورسا موديل 2024 مع بداية شهر نوفمبر الجاري، حيث شهدت هذه السيارة زيادة إجمالية بلغت 50 الف جنيه، شملت جميع الفئات المقدمة محليًا، لتبدأ اسعارها من مليون و49 ألف و990 جنيه بدلاً من 999.990 ألف جنيه، ومع ذلك تظل هذه النسخة، هي ارخص اصدارات العلامة التجارية الالمانية في مصر.

تواصل شركة شيفروليه عملاقة تصنيع السيارات، من تعزيز تواجدها في مجال تصنيع السيارات الكهربائية، بعد استعدادها لاطلاق السيارة اكوينوكس موديل 2024، والتي تعتمد على تكنولوجيا العمل بالطاقة الكهربائية، بالاضافة إلى الكثير من التقنيات الاخرى، إلى جانب توفير مدى للسير يقدر بـ 513 كيلومتر للشحنة الواحدة.

يحتوي السوق المصري على مجموعة متنوعة من السيارات، والتي تختلف بحسب التجهيزات الفنية والتقنية، وبلد المنشأ، والتصميمات الهيكلية ايضا، بين فئة السيدان والهاتشباك، والرياضية المتعدة الاستخدام من فئة الـ SUV، وذات الطابع العائلي، والتي تنال اعجاب الكثير من الباحثين عن فرصة شراء سيارة ذات 7 مقاعد.

ظهرت السيارة ميتسوبيشي بوما للبيع عبر الانترنت، عن طريق احد الصفحات المتخصصة في هذا المجال الكترونيًا، وتباع هذه النسخة بعد أن قطعت مسافة إجمالية قدرها 180 كيلومتر، مع انتمائها إلى موديلات 2006.

تعتبر شركة تويوتا واحدة من اعرق مصنعي السيارات اليابانية حول العالم، والتي استطاعت ان تحقق شعبية كبيرة داخل الاسواق العالمية والعربية، وعلى رأسها السوق المصري، نسبة إلى العديد من المقاومات ابرزها براعة الصانع الياباني، والاعتمادية، إلى جانب قلة الاعطال.

تعتبر السيارة BMW X6 واحدة من اشهر السيارات الرياضية، والتي تقدمها العلامة الألمانية العريقة في السوق المصري، حيث تنتمي هذه السيارة إلى فئة الـ SUV الفاخرة، مع طرحها محليًا من خلال فئة واحدة كاملة التجهيزات.