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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات.. 5 سيارات عائلية زيرو تبدأ من 590 ألف جنيه.. اشتري تويوتا كورولا أوتوماتيك بـ 200 ألف جنيه.. ارخص سيارة اوبل 2024

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

تصل لـ 50 ألف جنيه.. أسعار MG 5 موديل 2023 الجديدة

شهدت السيارة MG 5 موديل 2023 زيادة سعرية جديدة بعد اقل من اسبوعين، حيث ارتفعت اسعارها خلال شهر اكتوبر بقيمة قدرها 50 الف جنيه، لتعاود الزيادة من جديد مع بداية نوفمبر الجاري، وذلك بقيمة تتراوح بين 40 ألف و50 الف جنيه.

 

بعد الأسعار الجديدة .. ارخص سيارة اوبل 2024 في مصر

ارتفعت من جديد أسعار السيارة اوبل كورسا موديل 2024 مع بداية شهر نوفمبر الجاري، حيث شهدت هذه السيارة زيادة إجمالية بلغت 50 الف جنيه، شملت جميع الفئات المقدمة محليًا، لتبدأ اسعارها من مليون و49 ألف و990 جنيه بدلاً من 999.990 ألف جنيه، ومع ذلك تظل هذه النسخة، هي ارخص اصدارات العلامة التجارية الالمانية في مصر.

شيفروليه تستعد لإطلاق اكوينوكس الكهربائية بهذا السعر .. صور

تواصل شركة شيفروليه عملاقة تصنيع السيارات، من تعزيز تواجدها في مجال تصنيع السيارات الكهربائية، بعد استعدادها لاطلاق السيارة اكوينوكس موديل 2024، والتي تعتمد على تكنولوجيا العمل بالطاقة الكهربائية، بالاضافة إلى الكثير من التقنيات الاخرى، إلى جانب توفير مدى للسير يقدر بـ 513 كيلومتر للشحنة الواحدة.

 

5 سيارات عائلية "زيرو" في السوق المصري تبدأ من 590 ألف جنيه

يحتوي السوق المصري على مجموعة متنوعة من السيارات، والتي تختلف بحسب التجهيزات الفنية والتقنية، وبلد المنشأ، والتصميمات الهيكلية ايضا، بين فئة السيدان والهاتشباك، والرياضية المتعدة الاستخدام من فئة الـ SUV، وذات الطابع العائلي، والتي تنال اعجاب الكثير من الباحثين عن فرصة شراء سيارة ذات 7 مقاعد.

 

اشتري ميتسوبيشي بوما 2006 بأفضل سعر للمستعمل

ظهرت السيارة ميتسوبيشي بوما للبيع عبر الانترنت، عن طريق احد الصفحات المتخصصة في هذا المجال الكترونيًا، وتباع هذه النسخة بعد أن قطعت مسافة إجمالية قدرها 180 كيلومتر، مع انتمائها إلى موديلات 2006.

 

اركب تويوتا كورولا "أوتوماتيك" بـ 200 ألف جنيه

تعتبر شركة تويوتا واحدة من اعرق مصنعي السيارات اليابانية حول العالم، والتي استطاعت ان تحقق شعبية كبيرة داخل الاسواق العالمية والعربية، وعلى رأسها السوق المصري، نسبة إلى العديد من المقاومات ابرزها براعة الصانع الياباني، والاعتمادية، إلى جانب قلة الاعطال.

 

سعر BMW X6 الرياضية موديل 2024 في مصر .. صور

تعتبر السيارة BMW X6 واحدة من اشهر السيارات الرياضية، والتي تقدمها العلامة الألمانية العريقة في السوق المصري، حيث تنتمي هذه السيارة إلى فئة الـ SUV الفاخرة، مع طرحها محليًا من خلال فئة واحدة كاملة التجهيزات.

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