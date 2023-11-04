5 سيارات عائلية "زيرو" في السوق المصري تبدأ من 590 ألف جنيه

يحتوي السوق المصري على مجموعة متنوعة من السيارات، والتي تختلف بحسب التجهيزات الفنية والتقنية، وبلد المنشأ، والتصميمات الهيكلية ايضا، بين فئة السيدان والهاتشباك، والرياضية المتعدة الاستخدام من فئة الـ SUV، وذات الطابع العائلي، والتي تنال اعجاب الكثير من الباحثين عن فرصة شراء سيارة ذات 7 مقاعد.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" 5 سيارات عائلية "زيرو" في السوق المصري

5 سيارات عائلية "زيرو" في السوق المصري

1 - سكودا كودياك موديل 2023

محرك رباعي الاسطوانات "تيربو" سعة 1600 سي سي.

قوة 150 حصانا.

العزم الاقصى للدوران 250 نيوتن/متر.

السرعة القصوى 199 كم/ساعة.

تتسارع السيارة من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 9.9 ثانية.

تنتقل السرعة عبر علبة تروس أوتوماتيكية سداسية النقلات.

يصل متوسط استهلاك الوقود 6.3 لتر لكل 100 كيلومتر.

سعر سكودا كودياك موديل 2023

الفئة الاولى موديل 2023 بسعر 1,925,000 جنيه.

الفئة الثانية موديل 2023 بسعر 2,000,000 جنيه.

الفئة الثالثة موديل 2023 بسعر 2,050,000 جنيه.

الفئة الرابعة موديل 2023 بسعر 2,150,000 جنيه.

5 سيارات عائلية "زيرو" في السوق المصري

2 - شيري تيجو 8 موديل 2023

تضم السيارة فتحة سقف بانوراما، مثبت سرعة، خاصية التشغيل والايقاف بدون مفتاح، وكذلك للدخول والخروج، وشاشة ملونة تعمل باللمس يصل قياسها إلى 12.3 بوصة، ومقودحركة متعدد الوظائف، وكاميرا 360 درجة، وحزمة من تقنيات الحماية والتحكم.

وزودت تيجو 8 برو موديل 2024 بمحرك 4 سلندر، بقوة 197 حصان، وعزم دوران يبلغ 290 نيوتن/متر، بالإضافة إلى ناقل حركة أوتوماتيك 7 غيار طراز DSG، يعمل بتقنية الدفع الأمامي للعجلات.

ابعاد السيارة شيري تيجو 8

طول 4722 مم.

عرض 1860 مم.

ارتفاع 1745 مم.

قاعدة عجلات 2710 مم.

خزان وقود سعة 51 لتر.

عدد 7 مقاعد.

سعر شيري تيجو 8 موديل 2023

الفئة العائلية شيري تيجو 8 موديل 2023 ذات الـ 7 مقاعد بسعر 1,070,000 جنيه.

5 سيارات عائلية "زيرو" في السوق المصري

3- جيتور X70 PLUS موديل 2024

تأتي جيتور X70 Plus موديل 2024 بأبعاد خارجية بلغت 4749 مم للطول الكلي، و1900 مم للعرض، وبارتفاع 1720 مم، بالاضافة إلى قاعدة عجلات بطول 2720 مم، مع مقدمة حادة المظهر تضم اضاءة LED، وجنوط رياضية.

تتمتع جيتور X70 Plus موديل 2024 بشاشة كبيرة الحجم قياسها 10.25 بوصة، وعجلة قيادة مالتي فانكشن، وقفل مركزي، وسماعات مع نظام موسيقي ترفيهي، مع مقاعد قابلة للطي، نظام تبريد وتسخين، وبلوتوث، وقفل مركزي، ومثبت سرعة.

زودت جيتور X70 Plus موديل 2024 على نظام تحذير مغادرة المسار ومراقبة النقاط العمياء، ومتابعة ضغط الاطارات، والتحكم في الجر، مع مكابح ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني EBD، ووسائد هوائية AIRBAGS، وزجاج كهربائي أمامي وخلفي، وحساسات ركن وكاميرا.

تعتمد جيتور X70 Plus موديل 2024 على محرك 1500 سي سي، يضخ 156 حصان، و230 نيوتن متر من عزم الدوران، وعلبة تروس أوتوماتيكية الاداء سداسية السرعات DSG، مع سرعة قصوى تصل إلى 180 كيلومتر في الساعة.

سعر جيتور X70 PLUS موديل 2024

تقدم السيارة جيتور X70 PLUS موديل 2024 بسعر 1,049,000 جنيه.

5 سيارات عائلية "زيرو" في السوق المصري

4 - ميتسوبيشي اكسابندر موديل 2023

تعتمد السيارة ميتسوبيشي اكسابندر موديل 2023 محرك سعة 1500 سي سي، بقوة اجمالية قدرها 104 حصانا، و 141 نيوتن/متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء مع تقنية الجر الأمامي للعجلات.

وزودت السيارة بوسائد هوائية للحماية، ومكابح ABS و EBD، وحساسات ركن، وكاميرا خلفية، ومكيف هواء، بالاضافة إلى مرايات كهربائية، وزجاج كهربائي، وقفل مركزي، ونظام صوتي ترفيهي، والعديد من التجهيزات الداخلية والخارجية.

اسعار ميتسوبيشي اكسابندر موديل 2023

الفئة الاولى ميتسوبيشي اكسابندر موديل 2023 بسعر 1,020,000 جنيه.

الفئة الثانية ميتسوبيشي اكسابندر موديل 2023 بسعر 1,080,000 جنيه.

5 سيارات عائلية "زيرو" في السوق المصري

5 - دفسك 330S موديل 2022

تقدم السيارة دفسك 330S موديل 2022 بالعديد من التجهيزات سواء كانت الفنية والتقنية، وتقدم بعض الفئات منها بالغاز الطبيعي، ونوعين من المحركات الاول 1250 سي سي، والثاني 1500 سي سي، ولكن تعمل جميع الفئات بناقل سرعات يدوي مانيوال مكون من 5 سرعات "جر أمامي".

تحتوي السيارة دفسك 330S 2022 على جنوط 15 بوصة، ونظام صوتي ترفيهي من 4 مكبرات، وقفل مركزي للابواب، ومكيف هواء، بالاضافة إلى تجهيزات تتضمن شاشة تعمل باللمس 7 بوصة، ومرايات جانبية كهربائية، مع منظومة الوسائد الهوائية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الالكتروني EBD.

اسعار دفسك 330S 2022

أول فئة مانيوال محرك 1250 CC بقيمة قدرها 590,000 جنيه.

ثاني فئة مانيوال محرك 1500 CC بقيمة قدرها 620,000 جنيه.

ثالث فئة مانيوال محرك 1500 CC بقيمة قدرها 625,000 جنيه.

رابع فئة مانيوال محرك 1500 CC بقيمة قدرها 640,000 جنيه.

خامس فئة مانيوال محرك 1500 CC بقيمة قدرها 645,000 جنيه.