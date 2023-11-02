أرخص 5 سيارات فرنسية "زيرو" في مصر.. صور

تتنوع السيارات المطروحة في مصر، بين التجهيزات الفنية والتقنية، والتصميمات، بالإضافة إلى تنوع العلامات التجارية وبلد المنشأ، ومنها إصدارات الصانع الفرنسي، اشهرها طرازات شركة بيجو وستروين، وشركة رينو.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" ارخص 5 سيارات فرنسية في مصر موديل 2024 و2023

ارخص 5 سيارات فرنسية في مصر

1 - بيجو 301 موديل 2024

زودت جميع الفئات المقدمة من بيجو 301 موديل 2024 على ناقل سرعات أوتوماتيكي 6 غيار، دفع أمامي، مقترن بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1600 سي سي "4 سلندر"، بقوة اجمالية بلغت 115 حصانا، و150 نيوتن متر من عزم الدوران، مع القدرة على الوصول من 0 لـ 100 كم/س في 12.1 ثانية.

تحتوي السيارة بيجو 301 نوافذ كهربائية أمامية وخلفية، انذار، مكيف هواء، باور، مرايات جانبية كهربائية، قفل مركزي للأبواب "سنترلوك"، مدخل USB، ونظام صوتي ترفيهي، بلوتوث، جنوط 16 بوصة، اضاءة نهارية، نظام وسائد هوائية للحماية، فرامل ABS و EBD، و نظام إيموبليزر ضد السرقة.

أسعار بيجو 301 موديل 2024 الرسمية في مصر

الفئة الأولى بيجو 301 موديل 2024 بسعر 714.990 جنيه.

الفئة الثانية بيجو 301 موديل 2024 بسعر 754.990 جنيه.

ارخص 5 سيارات فرنسية في مصر

2 - رينو ستيب واي موديل 2023

تعتمد السيارة رينو ستيب واي 2023 على منظومة الجر الامامي للعجلات، بينما تتسارع من النقطة 0 وصولاً إلى 100 كيلومتر في الساعة من سرعتها خلال فترة زمنية تقدر بـ 12.3 ثانية، مع معدل استهلاك للبنزين بنسبة 7.9 لتر لكل 100 كيلومتر، حيث تستطيع الوصول لسرعة قصوى تقدر بـ 175 كيلومتر في الساعة، بينما تستمد قوتها من محرك رباعي الاسطوانات، 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، متصل بناقل سرعات أوتوماتيكي رباعي النقلات.

تأتي السيارة رينو ستيب واي موديل 2023 بحقيبة تخزين خلفية 320 لتر، وخزان وقود يتسع لـ 50 لتر، بينما يصل طول قاعدة العجلات إلى 2590 مم، ويصل عرض السيارة الكلي إلى 1994 مم، والطول الكلي إلى 4089 مم، ويبلغ ارتفاع السيارة نحو 1615 مم، و168 مم لارتفاع السيارة عن الأرض "الخلوص".

أسعار السيارة رينو ستيب واي الرسمية موديل 2023 في مصر

الفئة الاولى SW رينو ستيب واي 2023 بسعر 635 الف جنيه.

الفئة الثانية SW SCREEN رينو ستيب واي 2023 بسعر 645 الف جنيه

ارخص 5 سيارات فرنسية في مصر

3 - ستروين C3 موديل 2024

تحتوي السيارة ستروين C3 موديل 2024 ناقل حركة من 6 سرعات "أوتوماتيك" فقط، متصل بمحرك 1200 CC، يمكنه ضخ 110 حصان، وتعتمد السيارة على قدرات الدفع الأمامي للعجلات، إضافة إلى العديد من التجهيزات الأخرى.

وتضم ستروين C3 موديل 2024 نظام التحكم الإلكتروني في الثبات، فرامل ABS و EBD، ووسائد هوائية للحماية، بالإضافة إلى حساسات ركن خلفية، ونظام المساعدة على تجاوز المرتفعات، وقفل مركزي، وزجاج كهربائي، ومرايات كهربائية جانبية أيضا، ونظام مغادرة المسار، ومثبت سرعة.

كما تحتوي ستروين C3 موديل 2024 على مكيف هواء، ونظام صوتي ترفيهي، وتجهيزات تتضمن شاشة 7 بوصة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة، وعجلة قيادة تدعم الكثير من وسائل التحكم، وكاميرا، وبلوتوث، وجنوط رياضية تتراوح بين 15 و16 بوصة، وزر تشغيل وإيقاف المحرك، مع إمكانية دخول السيارة بدون مفتاح.

أسعار ستروين C3 موديل 2024 الرسمية في مصر

الفئة الأولى ستروين C3 موديل 2024 بسعر 839,000 جنيه.

الفئة الثانية ستروين C3 موديل 2024 بسعر 954,000 جنيه.

ارخص 5 سيارات فرنسية في مصر

4 - رينو سانديرو موديل 2023

زودت السيارة رينو سانديرو 2023 بمحرك 1600 سي سي، ينكمن من انتاج قوة إجمالية قدرها 110 حصانا، و 148 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى القدرة على التسارع من وضع الاستعداد 0 وصولاً إلى سرعة 100 كم/س في فترة تستغرق 12.1 ثانية، و تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 176 كم/ساعة.

وتضم من الداخل تجهيزات تتضمن مكيف هواء يدوي، شاشة ملونة، نظام صوتي ترفيهي، مع مرايات جانبية كهربائية التحكم، وقفل مركزي للابواب، كما تأتي جميع الابواب بزجاج كهربائي، و عدد 2 من الوسائد الهوائية AIRBAGS للحماية، وفرامل ABS و EBD، مع تقنية الدفع الأمامي للعجلات.

تأتي السيارة سانديرو 2023 بتصميم خارجي ينتمي إلى عائلة الهاتشباك، مع جنط رياضي، وشبكة باللون الاسود متعددة الفتحات الهوائية، ومصابيح ضباب على جانبي الصادم، بالاضافة إلى ابعاد خارجية بلغت 4058 مم للطول، و 1994 مم للعرض، و بارتفاع يبلغ 1518 مم، و 2590 مم للطول الكلي لقاعدة العجلات، بالاضافة إلى مساحة تخزين خلفية تتسع إلى 320 لتر.

اسعار السيارة رينو سانديرو الرسمية موديل 2023 في مصر

تقدم السيارة رينو سانديرو 2023 بسعر رسمي يبلغ 615 الف جنيه.

ارخص 5 سيارات فرنسية في مصر

5 - ستروين سي اليزيه موديل 2024

تقدم السيارة ستروين سي اليزيه موديل 2024 بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي، قادر على ضخ قوة اجمالية 115 حصان، و150 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، بينما تعتمد السيارة على تقنية الدفع الامامي، بالاضافة إلى اعتمادها على علبة تروس أوتوماتيكي الاداء سداسية النقلات.

وتستطيع السيارة ستروين سي اليزيه موديل 2024 بفضل امكانياتها الفنية، أن تصل إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، من نقطة السكون 0 خلال فترة زمنية مدتها 12.7 ثانية، بينما يمكنها الوصول إلى سرعة قصوى تقدر بـ 188 كم في الساعة.

أسعار ستروين سي اليزيه موديل 2024 الرسمية في مصر

الفئة الأولى موديل 2024 بسعر 699 ألف جنيه.

الفئة الثانية موديل 2024 بسعر 759 ألف جنيه.