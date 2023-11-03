زيادة 70 ألف جنيه في أسعار أوبل موكا 2024 .. صور

شهدت قائمة أسعار سيارات اوبل الالمانية المقدمة بالسوق المصري، باقة من الزيادات السعرية الجديدة، منها النسخة موكا 2024، والتي تنتمي إلى الفئة الرياضية، حيث شهدت هذه السيارة زيادة اجمالية قدرها 70 الف جنيه، شملت جميع الفئات المطروحة في مصر.

وفي إطار هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاسعار الجديدة للسيارة اوبل موكا 2024 المقدمة بالسوق المصري، بعد زيادات شهر نوفمبر، بالاضافة إلى استعراض ابرز مواصفاتها الفنية.

اوبل موكا 2024

القدرات الفنية للسيارة اوبل موكا 2024

تستطيع السيارة اوبل موكا 2024 أن تستغرق مدة زمنية قدرها 9.2 ثانية فقط، وصولاً من وضع السكون 0 إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، حيث زودت بمحرك تيربو 3 سلندر، سعة 1200 سي سي، يمكنه ضخ 130 حصانا.

اوبل موكا 2024

ويصل العزم الاقصى للدوران الخاص بالسيارة اوبل موكا 2024 إلى 230 نيوتن متر، بينما تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع عبر علبة تروس أوتوماتيكية الاداء تتكون من 8 نقلات، بالاضافة إلى متوسط استهلاك للوقود يقدر بـ 5.9 لتر لكل 100 كيلومتر.

اوبل موكا 2024

الأسعار الرسمية الجديدة للسيارة اوبل موكا 2024 في مصر

الفئة الاولى اوبل موكا 2024 بسعر رسمي يبلغ مليونا و319 ألفا و990 جنيها بدلاً من مليون و249 ألفا و990 ألف جنيه.

الفئة الثانية اوبل موكا 2024 بسعر رسمي يقدر بـ مليون و419 ألفا و990 جنيها بدلاً من مليون و349 ألفا و990 جنيها.