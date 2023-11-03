عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

زيادة 70 ألف جنيه في أسعار أوبل موكا 2024 .. صور

صدى البلد

شهدت قائمة أسعار سيارات اوبل الالمانية المقدمة بالسوق المصري، باقة من الزيادات السعرية الجديدة، منها النسخة موكا 2024، والتي تنتمي إلى الفئة الرياضية، حيث شهدت هذه السيارة زيادة اجمالية قدرها 70 الف جنيه، شملت جميع الفئات المطروحة في مصر.

أوبل كروس لاند 2024 بأسعار جديدة في مصر .. صور

أرخص سيارة زيرو تحمل شعار "اوبل" في مصر .. موديل 2024

أرخص سيارة رياضية من جيلي بعد الزيادة الجديدة.. صور

50 ألف جنيه أوفر برايس على أرخص سيارة زيرو في مصر

وفي إطار هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاسعار الجديدة للسيارة اوبل موكا 2024 المقدمة بالسوق المصري، بعد زيادات شهر نوفمبر، بالاضافة إلى استعراض ابرز مواصفاتها الفنية.

اوبل موكا 2024 

القدرات الفنية للسيارة اوبل موكا 2024

 

تستطيع السيارة اوبل موكا 2024 أن تستغرق مدة زمنية قدرها 9.2 ثانية فقط، وصولاً من وضع السكون 0 إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، حيث زودت بمحرك تيربو 3 سلندر، سعة 1200 سي سي، يمكنه ضخ 130 حصانا.

اوبل موكا 2024 

ويصل العزم الاقصى للدوران الخاص بالسيارة اوبل موكا 2024 إلى 230 نيوتن متر، بينما تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع عبر علبة تروس أوتوماتيكية الاداء تتكون من 8 نقلات، بالاضافة إلى متوسط استهلاك للوقود يقدر بـ 5.9 لتر لكل 100 كيلومتر.

اوبل موكا 2024 

الأسعار الرسمية الجديدة للسيارة اوبل موكا 2024 في مصر 

 

الفئة الاولى اوبل موكا 2024 بسعر رسمي يبلغ مليونا و319 ألفا و990 جنيها بدلاً من مليون و249 ألفا و990 ألف جنيه.

الفئة الثانية اوبل موكا 2024 بسعر رسمي يقدر بـ مليون و419 ألفا و990 جنيها بدلاً من مليون و349 ألفا و990 جنيها.

اوبل موكا 2024 
اوبل موكا تقنية الفار سيارة اوبل موكا 2024 الأسعار الرسمية سعر اوبل موكا 2024 أوبل موكا 2024

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لمالكي السيارات.. ننشر أسعار البنزين الجديدة بمحطات الوقود اعتبارا من الجمعة 3 نوفمبر

أسعار البنزين الجديدة والسولار الآن.. القائمة الكاملة ومقدار الزيادة بدءا من اليوم

500 جنيه|مفاجأة في سعر الذهب الآن بعد ساعات من قرار البنك المركزي

أسعار البنزين الجديدة بداية من اليوم.. اعرف 80 بقى بكام بعد التحريك

الدولار رسميًا الآن بعد ساعات من قرار البنك المركزي| كم سجل الأخضر؟

استدرجها لمنزله وأنهى حياتها.. أسرار جريمة شاب ضد زميلته بالشرقية

بتوجيه السيسي.. قرار رئاسي بشأن السولار وهذه أسعار البنزين الجديدة

لعدم الاستغلال.. أسعار السجائر اليوم بالمحال وقيمة الزيادة

موضوعات متعلقة

مرسيدس E 200 موديل 2023 بحالة الزيرو وبهذا السعر

أوبل كروس لاند 2024 بأسعار جديدة في مصر .. صور

أسعار جديدة لـ جيلي أوكافانجو العائلية بعد طرح موديلات 2024

بقوة 830 حصانا.. فيراري GTS 812 وتعديل مميز من MANSORY | صور

سوزوكي تكشف عن الجيل الجديد من "سويفت" الشهيرة .. صور

أرخص سيارة رياضية من جيلي بعد الزيادة الجديدة.. صور

ثابتة وجودها و بـ 45 ألف جنيه .. فما هذه السيارة؟

اشتري نيسان صني 2024 "كسر زيرو" بهذا السعر

ترشيحاتنا

احتيال يهدد عرش ترامب.. أبناء رئيس أمريكا السابق أمام القضاء

طائرات الاحتلال تقصف محيط مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة

تحويل 7 حالات جرحى فلسطينيين للعلاج بين القاهرة والإسماعيلية

بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد السيدة نفيسة بالقاهرة

هربوا أمامهم.. المقاومة الفلسطينية تقصف قوات إسرائيلية في بيت حانون

طرح 52 شقة نصف تشطيب للبيع بـ أطلس حلوان بتيسيرات في السداد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حزام جورجينا يثير ضجة على السوشيال ميديا.. سعره خرافي

جمال شعبان يكشف مفاجأة غير متوقعة عن أسباب تسارع دقات القلب| تفاصيل

طريقة عمل طاجن بطاطس بالبيض| جديدة وغير تقليدية

بإطلالة ملفتة.. شاهيناز تثير الجدل بهذه الإطلالة|شاهد

فيديو

خلاف بين وزيري دفاع ومالية الاحتلال يشعل إسرائيل| فيديو جراف

ماذا يعني انسحاب موسكو من معاهدة التجارب النووية/ فيديوجراف

معلومات استخباراتية .. كيف ساعد زعيم كوريا الشمالية حركة حـ.مـ.اس؟ «فيديوجراف»

شاهد| صدمة طبيبة فلسطينية لحظة دخول نجلتها المستشفى مصابة برصاص الاحتلال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: نحتاج لموقف عربي حاسم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب : أكتوبر رحل وجاء نوفمبر

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: استعادة طه حسين

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فتنة بني اسرائيل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الوعي سلاح المصريين ضد المتربصين

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: نحن أمام أزمة غير مسبوقة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: شيخ العرب والظاهر بيبرس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لسنا بخير.. ولكن

اﻟﻤﺰﻳﺪ