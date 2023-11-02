أوبل كروس لاند 2024 بأسعار جديدة في مصر .. صور

ارتفعت من جديد أسعار السيارة أوبل كروس لاند موديل 2024 في السوق المصري، مع بداية شهر نوفمبر الجاري.

شهدت هذه النسخة التي تنتمي للفئة الرياضية، زيادة سعرية بقيمة قدرها 80 ألف جنيه للفئة الأولى، بينما زادت أسعار الفئة الثانية بقيمة بلغت 50 ألف جنيه.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الأسعار الجديدة ومواصفات السيارة أوبل كروس لاند موديل 2024 بعد زيادات نوفمبر.

اوبل كروس لاند موديل 2024

مواصفات السيارة أوبل كروس لاند موديل 2024

محرك ثلاثي الأسطوانات "3 سلندر".

سعة 1200 CC تيربو.

القوة الإجمالية للمحرك 110 حصان.

عزم الدوران 205 نيوتن متر.

ناقل الحركة "أوتوماتيك" سداسي السرعات.

اوبل كروس لاند موديل 2024

تسارع السيارة اوبل كروس لاند موديل 2024

تصل السيارة اوبل كروس لاند موديل 2024 إلى سرعة قصوى تقدر بـ 187 كيلومتر في الساعة، بينما يمكنها الانطلاق من وضع الثبات وصولاً لـ 100 كيلومتر/ساعة في فترة زمنية تستغرق 11.8 ثانية.

اوبل كروس لاند موديل 2024

استهلاك الوقود للسيارة أوبل كروس لاند موديل 2024

يقدر متوسط استهلاك أوبل كروس لاند موديل 2024 من الوقود نحو 5.4 لترات، عندما تقطع مسافة إجمالية قدرها 100 كيلومتر.

اوبل كروس لاند موديل 2024

أسعار السيارة أوبل كروس لاند 2024 في نوفمبر

ارتفعت أسعار الفئة الأولى اليجانس 2024 بقيمة قدرها 80 ألف جنيه، ليصل السعر الرسمي للسيارة إلى مليون و79 ألف و990 جنيه بدلاً من 999.990 ألف جنيه.

زادت أسعار الفئة الثانية توب لاين بقيمة إجمالية بلغت 50 الف جنيه، ليبلغ سعرها الرسمي نحو مليون و199 ألف و990 جنيه بدلاً من مليون و149 ألف و990 جنيه.