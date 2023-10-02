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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر تويوتا فورتنشر 2023 "كسر زيرو" بمواصفات خليجي

تويوتا فورتشنر 2023
تويوتا فورتشنر 2023

تعتبر السيارة تويوتا فورتشنر واحدة من اقوى سيارات الدفع الرباعي المقدمة من العلامة التجارية اليابانية، حيث تتمتع بالعديد من القدرات ابرزها التصميم الخارجي الرياضي من فئة الـ SUV، بالاضافة إلى التجهيزات الفنية والتقنية المطروحة.

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وظهرت السيارة تويوتا فورتشنر موديل 2023 للبيع عبر احد الصفحات الالكترونية المتخصصة في هذا المجال، حيث تقدم السيارة تحت مصطلح "كسر الزيرو" على العلم بأنها لن ترخص من قبل، وتشير البيانات بأنها قطعت مسافة قدرها 25 الف كيلو فقط، بالاضافة إلى تمتعها بمواصفات خليجية كما ذكرت البيانات الخاصة بها.

 تويوتا فورتشنر 2023 

وتأتي السيارة بحالة خارجية وداخلية ممتازة، مع باقة من التجهيزات الفنية شملت فرامل ABS و EBD و ESP، وعدد من الوسائد الهوائية AIRBAGS، وحساسات حركة مع مرايات كهربائية جانبية، وكاميرا للتحكم، ونوافذ كهربائية أمامية وخلفية، ومثبت سرعة.

 تويوتا فورتشنر 2023 

وتحتوي السيارة على مقاعد كهربائية، وقفل مركزي، وانذار مانع للسرقة، وزجاج فاميه، مع مكيف هواء، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، وجنوط رياضية، وشاشة داخلية تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة وانظمة الملاحة، وخاصية الركن الذكي، ونظام صوتي ترفيهي.

 تويوتا فورتشنر 2023 

وتعمل السيارة تويوتا فورتنشر 2023 التي نتحدث عنها في هذا الموضوع عبر تقنية الدفع الرباعي، حيث تتمتع بمحرك سداسي الاسطوانات 6 سلندر، بقوة 234 حصان، و376 نيوتن متر من عزم الدوران، وسعة 4000 سي سي، مع ناقل حركة مكون من 6 سرعات أوتوماتيكية.

 تويوتا فورتشنر 2023 

سعر تويوتا فورتشنر 2023 

 

تباع السيارة بسعر رسمي للفئة SPORTعالية التجهيزات بقيمة قدرها 2 مليون و450 الف جنيه، بينما يصل سعر الاوفر برايس إلى 800 الف جنيه، وهي القيمة الاضافية التي يفرضها بعض التجار والموزعين مقابل التسليم الفوري، بينما تباع السيارة التي نتحدث عنها في هذا الموضوع بقيمة اجمالية قدرها 3 مليون و100 الف جنيه.

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