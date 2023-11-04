شيفروليه تستعد لإطلاق اكوينوكس الكهربائية بهذا السعر .. صور

تواصل شركة شيفروليه عملاقة تصنيع السيارات، من تعزيز تواجدها في مجال تصنيع السيارات الكهربائية، بعد استعدادها لاطلاق السيارة اكوينوكس موديل 2024، والتي تعتمد على تكنولوجيا العمل بالطاقة الكهربائية، بالاضافة إلى الكثير من التقنيات الاخرى، إلى جانب توفير مدى للسير يقدر بـ 513 كيلومتر للشحنة الواحدة.

شيفروليه اكوينوكس الكهربائية 2024

تجهيزات السيارة شيفروليه اكوينوكس الكهربائية 2024

تضم السيارة شيفروليه اكوينوكس الكهربائية 2024 نظام صوتي ترفيهي مع شاشة قياسها 17.7 انش، بالاضافة إلى لوحة عدادات رقمية 11 انش، وشاحن لاسلكلي للهواتف، ومكيف هواء اوتوماتيكي، واضاءة داخلية محيطة، وقفل مركزي، ومرايات وزجاج كهربائي التحكم، وفرامل يد الكترونية، ومثبت للسرعة، مع باقة من وسائل الحماية والامان.

شيفروليه اكوينوكس الكهربائية 2024

وتظهر السيارة شيفروليه اكوينوكس الكهربائية 2024 بتصميم انسيابي، مع اداء رياضي، حيث تنتمي هذه النسخة إلى فئة الكروس اوفر الرياضية، وتتمتع بمقدمة ذات مصابيح حادة الشكل ونحيفة، مع جنوط رياضية ذات تصميم هندسي انيق يجمع بين اللون الفضي والاسود، واقطاب ثنائية على جانبية السقف، ووجود سبويلر خلفي، ومستشعرات حركة.

شيفروليه اكوينوكس الكهربائية 2024

القدرات الفنية للسيارة شيفروليه اكوينوكس الكهربائية 2024

زودت السيارة شيفروليه اكوينوكس الكهربائية 2024 بنظام الدفع الرباعي، مع توقعات أن تأتي بقوة 290 حصانا، و469 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، اضافة إلى محرك اخر بتقنية الدفع الامامي يضخ 210 حصانا، وعزم اقصى للدوران يقدر بـ 328 نيوتن متر.

سعر السيارة شيفروليه اكوينوكس الكهربائية 2024

تتراوح اسعار السيارة شيفروليه اكوينوكس الكهربائية 2024 بين 48,995 دولار أمريكي و 52,395 دولار أمريكي.