ميتسوبيشي لانسر أوتوماتيك بـ190 ألف جنيه.. فرصة

استطاعت علامة ميتسوبيشي اليابانية، أن تحقق شعبية كبيرة داخل الشارع المصري، نسبة إلى اصداراتها المتنوعة، والتي تتسم بالاعتمادية، إضافة إلى تنوع التجهيزات الفنية الخاصة بكل اصدار، إلى جانب التصميمات الهيكلية بين الهاتشباك، والرياضية، وفئة السيدان، ومنها النسخة ميتسوبيشي لانسر موديل 1998 التي تشتهر بلقب "كرستالة".

وظهرت احد سيارات ميتسوبيشي لانسر بموديل 1998، للبيع عبر الانترنت وهي بحالة جيدة، مع طلاء خارجي محدث بالكامل، دون الكشف عن حالة الدواخل، ولكن ابرز ما تتميز هذه النسخة، هي احتوائها على ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء.

ميتسوبيشي لانسر موديل 1998

وتأتي السيارة ميتسوبيشي لانسر 1998 بجنوط حديدية مدعومة بـ"طاسات"، وفرش جلد باللون الاحمر والأسود يشمل تجليد الابواب، مع وجود نظام صوتي ترفيهي، وزجاج كهربائي لجميع النوافذ، ومكيف هواء يدوي.

ميتسوبيشي لانسر موديل 1998

وقطعت السيارة ميتسوبيشي لانسر موديل 1998 والتي نتحدث عنها في هذا الموضوع مسافة إجمالية قدرها 290 الف كليومتر، وتأتي السيارة بمحرك رباعي الاسطوانات، 4 سلندر، في الاغلب قد يكون بسعة 1300 سي سي، مع تقنية الجر الامامي للعجلات.

ميتسوبيشي لانسر موديل 1998

سعر السيارة ميتسوبيشي لانسر موديل 1998

تقدم السيارة ميتسوبيشي لانسر موديل 1988 التي نتحدث عنها في هذا الموضوع، للبيع عبر الانترنت بسعر يبلغ 190 الف جنيه، وننصح دومًا بأن نتبع خطوات الفحص الفني جيدًا قبل عملية الشراء، والتوجه إلى احد المراكز المتخصصة في هذا المجال، والحصول على تقرير شامل يفيد بالحالة العامة للسيارة.