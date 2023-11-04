اركب تويوتا كورولا "أوتوماتيك" بـ 200 ألف جنيه

تعتبر شركة تويوتا واحدة من اعرق مصنعي السيارات اليابانية حول العالم، والتي استطاعت ان تحقق شعبية كبيرة داخل الاسواق العالمية والعربية، وعلى رأسها السوق المصري، نسبة إلى العديد من المقاومات ابرزها براعة الصانع الياباني، والاعتمادية، إلى جانب قلة الاعطال.

وتعد السيارة تويوتا كورولا موديل 1999 من ابرز الاجيال التي قدمتها العلامة التجارية اليابانية، والتي اشتهرت باسم "عيون"، حيث تتمتع السيارة بتصميم خارجي ينتمي إلى فئة السيدان، بالاضافة إلى طرحها عبر فئات اخرى تنتمي للهاتشباك القياسية وفئة استيشن.

تويوتا كورولا 1999

وظهرت السيارة تويوتا كورولا "عيون"موديل 1999 للبيع عبر الانترنت وهي بحالة الفبريكا من الداخل، مع طلاء خارجي محدث، ولون احمر، وحالة خارجية جيدة، بالاضافة إلى المفهوم الرباعي الابواب الشهير، والسعة التخزينية الخلفية التي تسع للعديد من الاغراض.

تويوتا كورولا 1999

وتقدم السيارة تويوتا كورولا التي نتحدث عنها في هذا الموضوع بمقاعد من القماش، ومكيف هواء يدوي، بالاضافة إلى عجلة قيادة باور، ونظام صوتي ترفيهي من 4 مكبرات، ونوافذ كهربائية أمامية وخلفية، وبلوتوث، ومرايات جانبية كهربائية التحكم، وبطارية واطارات جديدة، وعفشة محدثة.

تويوتا كورولا 1999

ومن ابرز ما يميز هذه النسخة هو تمتعها بناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء، وسبويلر خلفي، وشبكة أمامية متعددة الفتحات الهوائية، مع مصابيح دائرية، ومحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، مع الاعتماد على تقنية الدفع الامامي.

تويوتا كورولا 1999

سعر السيارة اركب تويوتا كورولا 1999

ظهرت السيارة تويوتا كورولا 1999 للبيع عبر الانترنت بواسطة احد الصفحات الالكترونية، بقيمة قدرها 200 الف جنيه.