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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

السعر الجديد لأغلى سيارة تقدمها أوبل في مصر .. صور

اوبل جراند لاند موديل
اوبل جراند لاند موديل 2024

ارتفعت القائمة الكاملة لسيارات شركة اوبل المقدمة بالسوق المصري من جديد، وشملت هذه الزيادة النسخة جراند لاند الرياضية متعددة الاستخدام من فئة الـ SUV، والتي تعد هي اغلى سيارة تحمل العلامة التجارية الالمانية لسيارات اوبل في مصر، حيث شهدت جميع الفئات المطروحة  محليا زيادة سعرية قدرها 80 الف جنيه.

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وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاسعار الرسمية واهم مواصفات السيارة اوبل جراند لاند موديل 2024

اوبل جراند لاند موديل 2024 

تصل السيارة اوبل جراند لاند موديل 2024 إلى سرعة قصوى قدرها 200 كيلومتر، حيث تتمتع بمحرك 1600 سي سي، يستطيع ان ينتج 163 حصانا، و240 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء 6 غيار.

اوبل جراند لاند موديل 2024 

وتستطيع السيارة اوبل جراند لاند موديل 2024 بهذه الامكانيات الفنية، التسارع والانطلاق من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، خلال مدة زمنية تستغرق 8.6 ثانية، واستهلاك للوقود بنسبة 7 لترات لكل 100 كيلومتر.

اوبل جراند لاند موديل 2024 

الاسعار الرسمية الجديدة للسيارة اوبل جراند لاند موديل 2024 في مصر 

 

الفئة الاولى اوبل جراند لاند موديل 2024 بسعر مليون و599 ألف و990 جنيه بدلاً من مليون و519 ألف و990 جنيه.

الفئة الثانية اوبل جراند لاند موديل 2024 بسعر مليون و699 ألف و990 جنيه بدلاً من مليون و619 ألف و990 جنيه.

الفئة الثالثة اوبل جراند لاند موديل 2024 بسعر مليون و799 ألف و990 جنيه بدلاً من مليون و719 ألف و990 جنيه.

اوبل جراند لاند موديل 2024 
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