اشتري ميتسوبيشي بوما 2006 بأفضل سعر للمستعمل

ظهرت السيارة ميتسوبيشي بوما للبيع عبر الانترنت، عن طريق احد الصفحات المتخصصة في هذا المجال الكترونيًا، وتباع هذه النسخة بعد أن قطعت مسافة إجمالية قدرها 180 كيلومتر، مع انتمائها إلى موديلات 2006.

وتعتبر السيارة ميتسوبيشي بوما من أشهر اصدارات العلامة التجارية اليابانية في مصر، حيث تمكنت من تحقيق شعبية كبيرة، حيث تتمتع بالعديد من المقاومات ابرزها توافر قطع الغيار وبأسعار مناسبة، إلى جانب الاعتمادية، وسهولة الصيانة.

ميتسوبيشي بوما موديل 2006

وتشتهر السيارة ميتسوبيشي بوما بتصميم السيدان، مع المصابيح الامامية ذات المظهر الحاد، بالاضافة إلى وجود شبكة متعددة الفتحات الهوائية، ومصابيح ضباب على جانبي الصادم، وتقدم هذه النسخة بحالة الفبريكا من الداخل عدا الدهان الخارجي والمحدث بالكامل عدا السقف.

وتحتوي السيارة ميتسوبيشي بوما 2006 على ناقل سرعات اوتوماتيكي الاداء وهو من ابرز مميزاتها، بالاضافة إلى مكيف هواء يدوي، ووجود نظام صوتي ترفيهي راديو كاسيت، وزجاج كهربائي لجميع النوافذ، وقفل مركزي للابواب.

ميتسوبيشي بوما موديل 2006

وتستمد هذه النسخة قوتها من محرك رباعي الاسطوانات "4 سلندر"، سعة 1300 سي سي، وهي السعة اللترية الاصغر حيث تقدم السيارة بمحرك اخر 1600 سي سي، بقوة 105 حصان، بينما تشتهر سعة 1300 CC باستهلاكها المنخفض للوقود.

ابعاد السيارة ميتسوبيشي بوما

الطول الكلي 4.470 متر.

العرض الكلي 1.760 متر.

الارتفاع الكلي 1.505 متر.

سعر السيارة ميتسوبيشي بوما موديل 2006

تقدم السيارة ميتسوبيشي بوما موديل 2006 والتي نتحدث عنها في هذا الموضوع، للبيع عبر الانترنت بقيمة قدرها 325 الف جنيه.