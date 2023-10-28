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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بحالة الزيرو.. سعر ميتسوبيشي اكسابندر العائلية موديل 2023

ميتسوبيشي اكسابندر
ميتسوبيشي اكسابندر 2023

ظهرت أحد سيارات ميتسوبيشي العائلية الشهيرة "اكسابندر"، للبيع الكترونيًا عبر الانترنت، وهي بحالة الزيرو، حيث تقدم بموديل 2023، وتعد هذه النسخة واحدة ابرز السيارات اليابانية من فئة الـ 7 مقاعد، والتي تقدم عبر فئتين من التجهيزات بأسعار رسمية تخطت حاجز المليون جنيه.

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وتباع السيارة ميتسوبيشي اكسابندر 2023 "اعلى فئة" والتي نتحدث عنها في هذا الموضوع بقيمة سعرية قدرها مليون و280 الف جنيه، بينما يصل سعرها الرسمي إلى مليون و80 الف جنيه، وهذا يعني أن تلك النسخة يتم عرضها بأوفر برايس يقدر بـ 200 الف جنيه.

ميتسوبيشي اكسابندر 2023 

ويعني مصطلح الاوفر برايس، هي قيمة غير رسمية يفرضها بعض التجار والموزعين مقابل التسليم الفوري، وبالفعل تراوحت هذه القيمة للسيارة اكسابندر في السوق المحلي، بين 140 الف جنيه، وحتى 240 الف جنيه، عن طرازات الفئة عالية التجهيز HL.

ميتسوبيشي اكسابندر 2023 

مواصفات السيارة ميتسوبيشي اكسابندر 2023 

 

  • 7 مقاعد.
  • قاعدة عجلات 2775 مم.
  • طول كلي 4475 مم.
  • عرض كلي 1750 مم.
  • ارتفاع كلي 1700 مم.
  • ارتفاع السيارة عن الارض 170 مم.
  • خزان وقود سعة 45 لتر.
  • محرك 1500 سي سي.
  • قوة اجمالية للمحرك 104 حصان.
  • عزم دوران 141 نيوتن متر.
  • ناقل سرعات أوتوماتيك.
  • 4 غيار.
  • دفع أمامي.
ميتسوبيشي اكسابندر 2023 
  • تسارع في 13.8 ثانية للوصول من 0 لـ 100 كم/س.
  • استهلاك بنزين 5 لتر لكل 100 كم.
  • حساسات ركن.
  • شاشة تعمل باللمس.
  • مرايات كهربائية ضم.
  • باور.
  • مكيف هواء.
  • نظام ترفيهي موسيقي.
ميتسوبيشي اكسابندر 2023 
  • كاميرا خلفية.
  • حساسات ركن.
  • جنوط رياضية.
  • نوافذ كهربائية أمامية وخلفية.
  • زر ايقاف وتشغيل المحرك.
  • وسائد هوائية ومكابح ABS وESP وEBD.
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