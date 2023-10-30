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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

اشتري BMW 320 موديل 2024 بأرخص سعر .. صور

BMW 320 موديل 2024
BMW 320 موديل 2024

يمكن الحصول على السيارة BMW 320 بأرخص سعر رسمي، عند شراء الفئة ADVANTAGE موديل 2024، والتي تقدم بقيمة اجمالية قدرها 2 مليون 400 الف جنيه، مقارنة بالفئة LUXURY التي يبلغ سعرها 2 مليون و575 الف جنيه، و2 مليون 750 الف جنيه للفئة الثالثة SPORT موديل 2024.

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وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" ابرز المواصفات الفنية للسيارة BMW 320 موديل 2024 

BMW 320 موديل 2024 

محرك السيارة BMW 320 موديل 2024 

 

  • تعتمد BMW 320 موديل 2024 على محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي تيربو، بقوة اجمالية بلغت 170 حصانا، و250 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، وناقل سرعات أوتوماتيكي من 8 نقلات، وتقنية الدفع الخلفي.

 

تسارع السيارة BMW 320 موديل 2024 

 

يمكن للسيارة BMW 320 موديل 2024 الوصول إلى سرعة 100 كم/ساعة من وضع الثبات 0 خلال فترة زمنية مدتها 8.1 ثانية.

 

ابعاد السيارة BMW 320 موديل 2024 

 

  • طول 4624 مم.
  • عرض 1811 مم.
  • ارتفاع 1416 مم.
  • ارتفاع عن الارض "خلوص" 127 مم.
  • طول قاعدة العجلات 2810 مم.
  • حجم حقيبة التخزين 480 لتر.
BMW 320 موديل 2024 

تجهيزات السيارة BMW 320 موديل 2024 

 

  • مثبت سرعة.
  • زر تشغيل وايقاف المحرك.
  • بصمة.
  • قفل مركزي للابواب.
  • مرايات جانبية كهربائية ضم.
  • حساسات ركن.
  • نظام الركن الذكي.
  • مقاعد كهرباية التحكم.
  • شاشة ملونة تعمل باللمس.
  • نظام تحكم صوتي في عجلة القيادة.
  • كاميرا.
  • جنوط سبور.
  • اضاءة LED.
  • مانع للسرقة.
  • وسائد هوائية للحماية.
  • فرامل مانعة للانغلاق.
  • برنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD.
  • برنامج الثبات الالكترني ESP.
BMW 320 موديل 2024 
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