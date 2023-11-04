سعر BMW X6 الرياضية موديل 2024 في مصر .. صور

تعتبر السيارة BMW X6 واحدة من اشهر السيارات الرياضية، والتي تقدمها العلامة الألمانية العريقة في السوق المصري، حيث تنتمي هذه السيارة إلى فئة الـ SUV الفاخرة، مع طرحها محليًا من خلال فئة واحدة كاملة التجهيزات.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاسعار الرسمية للسيارة BMW X6 موديل 2024 في السوق المصري، مع استعراض ابرز المواصفات.

BMW X6 موديل 2024

مواصفات وتجهيزات السيارة BMW X6

تضم السيارة BMW X6 موديل 2024 عدد من التجهيزات تتضمن، شاشة تعمل باللمس، فتحة سقف بانوراما، مرايات ضم كهربائية، نظام الركن الذاتي، فرش جلد، مع مقاعد ذات تحكم كهربائي، ونظام اقفال الابواب التي تعمل باللمس، ريموت كنترول، قفل مركزي، حساسات حركة أمامية وخلفية، كاميرا 360 درجة.

BMW X6 موديل 2024

وتحتوي السيارة BMW X6 موديل 2024 على زر تشغيل وايقاف المحرك، نظام صوتي ترفيهي، عجلة قيادة متعددة الوظائف، مثبت سرعة، جنوط رياضية، نظام الحماية من السرقة وانذار، فرامل ABS مانعة للانغلاق، برنامج التوزيع الالكتروني للفرامل، والثبات الالكتروني ايضا، مع حزمة من وسائد الحماية الهوائية.

BMW X6 موديل 2024

ويمكن للسيارة BMW X6 الانطلاق من النقطة 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، خلال فترة زمنية تستغرق 4.3 ثانية، حيث تستمد السيارة قوتها من سواعد محرك ثماني الاسطوانات، سعة 4400 سي سي، يستطيع ضخ قوة إجمالية قدرها 530 حصانا، و750 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، وناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات.

BMW X6 موديل 2024

سعر السيارة BMW X6 موديل 2024 في مصر

تقدم السيارة BMW X6 موديل 2024 في السوق المصري بسعر رسمي يبلغ 7,300,000 جنيه.