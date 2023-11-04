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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تصل لـ 50 ألف جنيه.. أسعار MG 5 موديل 2023 الجديدة

MG 5 موديل 2023
MG 5 موديل 2023

شهدت السيارة MG 5 موديل 2023 زيادة سعرية جديدة بعد اقل من اسبوعين، حيث ارتفعت اسعارها خلال شهر اكتوبر بقيمة قدرها 50 الف جنيه، لتعاود الزيادة من جديد مع بداية نوفمبر الجاري، وذلك بقيمة تتراوح بين 40 ألف و50 الف جنيه.

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وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاسعار الجديدة للسيارة MG 5 موديل 2023 في السوق المصري بعد زيادات نوفمبر.

MG 5 موديل 2023 

تتسارع السيارة MG 5 موديل 2023 من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 12.5 ثانية، كما تصل إلى سرعة قصوى تقدر بـ 180 كيلومتر في الساعة، وتضم السيارة ناقل سرعات CVT يعمل عبر تقنية الدفع الامامي بقدرات أوتوماتيكية الحركة.

MG 5 موديل 2023 

ودعمت السيارة MG 5 موديل 2023 بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 120 حصانا، و150 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى متوسط استهلاك من الوقود بنسبة 5.5 لتر لكل 100 كيلومتر.

MG 5 موديل 2023 

تضم MG 5 موديل 2023 وسائد هوائية، ونظام مانع للسرقة، وفرامل ABS و EBD، ونظام الثبات الالكتروني ESP، وحساسات ركن أمامية وخلفية، كاميرا 360 درجة، ومثبت سرعة، وزر تشغيل وايقاف المحرك، بصمة، فتحة سقف، شاشة تعمل باللمس، عجلة قيادة متعددة الوظائف، جنوط رياضية.

MG 5 موديل 2023 

الاسعار الجديدة للسيارة MG 5 موديل 2023 

 

الفئة الاولى MG 5 موديل 2023 بسعر 779.990 جنيه.

الفئة الثانية MG 5 موديل 2023 بسعر 819.990 جنيه.

الفئة الثالثة MG 5 موديل 2023 بسعر 859.990 جنيه.

MG 5 موديل 2023 
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