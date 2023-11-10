زيادة 60 الف جنيه.. أرخص سيارة بيجو في مصر

ارتفعت اسعار السيارة بيجو 301 موديل 2024 من جديد، حيث شهدت جميع الفئات زيادة اجمالية قدرها 60 الف جنيه، وعلى الرغم من هذه الزيادات المستمرة، تظل النسخة 301 هي أرخص اصدرات الاسد الفرنسي في السوق المصري.

ويقدم موقع "صدى البلد" الأسعار الجديدة لجميع فئات بيجو 301 في السوق المصري لموديلات 2024، بالاضافة إلى استعراض ابرز مواصفاتها الفنية.

بيجو 301 موديل 2024

المواصفات الفنية للسيارة بيجو 301 موديل 2024

تعتمد بيجو 301 موديل 2024 على ناقل حركة من 6 سرعات أوتوماتيكية، مع محرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي، بقوة بلغت 115 حصان، و150 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى سرعة قصوى تصل إلى 188 كم في الساعة

بيجو 301 موديل 2024

وتستخدم السيارة بيجو 301 موديل 2024 نسبة من الوقود قدرها 6.6 لتر عندما تخوض مسافات اجمالية قدرها 100 كيلومتر، بينما تتسارع من وضع الاستعداد 0 وصولاً لسرعة 100 كيلومتر/س، خلال فترة زمنية تستغرق 12.1 ثانية.

بيجو 301 موديل 2024

تجهيزات السيارة بيجو 301 موديل 2024

دعمت السيارة بيجو 301 موديل 2024 بالعديد من التجهيزات ومنها، مكيف هواء، زجاج كهربائي أمامي وخلفي، نظام صوتي ترفيهي، شاشة تعمل باللمس، قفل مركزي، وسائد هوائية للحماية، فرامل مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل، حساسات ركن، جنوط رياضية، نظام مانع للسرقة، مرايات جانبية كهربائية التحكم.

بيجو 301 موديل 2024

الاسعار الجديدة لارخص سيارة تقدمها بيجو في مصر

الفئة الاولى Activeأوتوماتيك بيجو 301 موديل 2024 بسعر 774,990 جنيه.

الفئة الثانية Allureأوتوماتيك بيجو 301 موديل 2024 بسعر 814,990 جنيه.