سعر بيجو 3008 موديل 2024 في مصر

تقدم السيارة بيجو 3008 موديل 2024 في السوق المصري عبر 4 فئات من التجهيزات، مع سعر رسمي يبدأ من 1,629,990 جنيه وذلك للفئة ACTIVE PACK، وتعد هذه النسخة واحدة من أبرز السيارات الرياضية والتي تنتمي إلى عائلة الـ SUV.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" اسعار ومواصفات السيارة بيجو 3008 موديل 2024 في السوق المصري

بيجو 3008 موديل 2024

المواصفات الفنية للسيارة بيجو 3008 موديل 2024

محرك السيارة بيجو 3008 موديل 2024 يأتي بقوة إجمالية قدرها 165 حصانا، بينما يصل العزم الأقصى للدوران إلى 240 نيوتن متر، وتعتمد السيارة في نقل الحركة على علبة تروس أوتوماتيكية الأداء من 6 سرعات، بالإضافة إلى تقنية الدفع الامامي للعجلات.

أداء التسارع للسيارة بيجو 3008 موديل 2024

يمكن للسيارة بيجو 3008 موديل 2024 الوصول إلى سرعة قصوى تقدر بـ 206 كيلومتر في الساعة، بينما تستطيع من خلال قدراتها الفنية التسارع من نقطة السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كم في الساعة، خلال توقيت زمني يقدر بـ 8.9 ثانية.

بيجو 3008 موديل 2024

استهلاك الوقود للسيارة بيجو 3008 موديل 2024

تستهلك بيجو 3008 موديل 2024 نسبة من البنزين تقدر بـ 5.7 لترات، وذلك عندما تخوض مسافات إجمالية تقدر بـ 100 كيلومتر.

بيجو 3008 موديل 2024

ابعاد السيارة بيجو 3008 موديل 2024

طول 4447 مم.

عرض 1841 مم.

ارتفاع 1615 مم.

قاعدة عجلات "طول" 2675 مم.

بيجو 3008 موديل 2024

سعر بيجو 3008 موديل 2024 الرسمي في مصر

اول فئة بيجو 3008 موديل 2024 بسعر 1,629,990 جنيه.

ثاني فئة بيجو 3008 موديل 2024 بسعر 1,759,990 جنيه.

ثالث فئة بيجو 3008 موديل 2024 بسعر 1,929,990 جنيه.

رابع فئة بيجو 3008 موديل 2024 بسعر 1,939,990 جنيه.