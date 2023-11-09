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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر بيجو 3008 موديل 2024 في مصر

بيجو 3008 موديل
بيجو 3008 موديل 2024

تقدم السيارة بيجو 3008 موديل 2024 في السوق المصري عبر 4 فئات من التجهيزات، مع سعر رسمي يبدأ من 1,629,990 جنيه وذلك للفئة ACTIVE PACK، وتعد هذه النسخة واحدة من أبرز السيارات الرياضية والتي تنتمي إلى عائلة الـ SUV.

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وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" اسعار ومواصفات السيارة بيجو 3008 موديل 2024 في السوق المصري

 بيجو 3008 موديل 2024 

المواصفات الفنية للسيارة بيجو 3008 موديل 2024 

 

محرك السيارة بيجو 3008 موديل 2024 يأتي بقوة إجمالية قدرها 165 حصانا، بينما يصل العزم الأقصى للدوران إلى 240 نيوتن متر، وتعتمد السيارة في نقل الحركة على علبة تروس أوتوماتيكية الأداء من 6 سرعات، بالإضافة إلى تقنية الدفع الامامي للعجلات.

 

أداء التسارع للسيارة بيجو 3008 موديل 2024 

 

يمكن للسيارة بيجو 3008 موديل 2024 الوصول إلى سرعة قصوى تقدر بـ 206 كيلومتر في الساعة، بينما تستطيع من خلال قدراتها الفنية التسارع من نقطة السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كم في الساعة، خلال توقيت زمني يقدر بـ 8.9 ثانية.

 بيجو 3008 موديل 2024 

استهلاك الوقود للسيارة بيجو 3008 موديل 2024 

 

تستهلك بيجو 3008 موديل 2024 نسبة من البنزين تقدر بـ 5.7 لترات، وذلك عندما تخوض مسافات إجمالية تقدر بـ 100 كيلومتر.

 بيجو 3008 موديل 2024 

ابعاد السيارة بيجو 3008 موديل 2024

 

  • طول 4447 مم.
  • عرض 1841 مم.
  • ارتفاع 1615 مم.
  • قاعدة عجلات "طول" 2675 مم.
 بيجو 3008 موديل 2024 

سعر بيجو 3008 موديل 2024 الرسمي في مصر

 

اول فئة بيجو 3008 موديل 2024 بسعر 1,629,990 جنيه.

ثاني فئة بيجو 3008 موديل 2024 بسعر 1,759,990 جنيه.

ثالث فئة بيجو 3008 موديل 2024 بسعر 1,929,990 جنيه.

رابع فئة بيجو 3008 موديل 2024 بسعر 1,939,990 جنيه.

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