السعر الجديد لـ كيا سبورتاج 2024 في مصر

شهدت قائمة سيارات كيا المقدمة بالسوق المصري، زيادة سعرية شملت جميع الطرازات، ومنها النسخة الشهيرة "سبورتاج" موديل 2024، والتي تنتمي إلى عائلة السيارات الرياضية من فئة الـ SUV، حيث ارتفعت جميع أسعارها محليًا بقيمة اجمالية قدرها 150 ألف جنيه.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري الاسعار الرسمية للسيارة كيا سبورتاج 2024 في السوق المصري بعد الزيادات الجديدة، إلى جانب ابرز المواصفات الفنية التي زودت بها.

كيا سبورتاج موديل 2024

مواصفات كيا سبورتاج 2024

تسارع السيارة كيا سبورتاج موديل 2024 من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 12.1 ثانية.

ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 7 سرعات.

دفع أمامي.

محرك رباعي الاسطوانات "4 سلندر".

سعة 1600 سي سي.

عزم الدوران 265 نيوتن متر.

كيا سبورتاج موديل 2024

ابعاد كيا سبورتاج موديل 2024

طول 4515 مم.

عرض 1865 مم.

ارتفاع 1650 مم.

طول قاعدة العجلات 2680 مم.

ارتفاع عن الارض "الخلوص" 170 مم.

سعة حقيبة التخزين 591 لتر.

خزان الوقود سعة 54 لتر.

كيا سبورتاج موديل 2024

اسعار كيا سبورتاج موديل 2024 في مصر بعد الزيادات الجديدة

الفئة الأولى LX كيا سبورتاج موديل 2024 بسعر 1,519,900 جنيه.

الفئة الثانية EX كيا سبورتاج موديل 2024 بسعر 1,639,900 جنيه.

الفئة الثالثة Highline كيا سبورتاج موديل 2024 بسعر 1,789,900 جنيه.

الفئة الرابعة Topline كيا سبورتاج موديل 2024 بسعر 1,919,900 جنيه.

الفئة Special Edition كيا سبورتاج موديل 2024 بسعر 1,969,900 جنيه.

الفئة الخامسة GT كيا سبورتاج موديل 2024 بسعر 1,999,900 جنيه.