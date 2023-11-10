100 ألف جنيه .. الأسعار الجديدة لـ كيا جراند سيراتو 2023

شهدت السيارة كيا جراند سيراتو 2023، زيادة جديد عن جميع فئاتها المطروحة في السوق المصري، حيث ارتفعت الاسعار بقيمة قدرها 100 الف جنيه، مع طرحها عبر 3 فئات من التجهيزات وبسعر يبدأ من مليون و219.900 الف جنيه.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاسعار الجديدة للسيارة كيا جراند سيراتو 2023 في السوق المصري، مع تقديم ابرز المواصفات الفنية.

كيا جراند سيراتو 2023

القدرات الفنية للسيارة كيا جراند سيراتو 2023

تستخدم السيارة كيا جراند سيراتو 2023 نحو 6.9 لترًا من الوقود عند خوض مسافات إجمالية تصل إلى 100 كيلومتر.

تعتمد فنيًا على محرك رباعي الاسطوانات "تيربو"، سعة 1600 CC، مع القدرة على انتاج 130 حصانا، و155 نيوتن متر من عزم الدوران.

زودت كيا جراند سيراتو بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات، مع تقنية الجر الامامي للعجلات.

تستطيع التسارع والانطلاق من النقطة 0 التي تعني الثبات، وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة تستغرق 11.6 ثانية.

كيا جراند سيراتو 2023

ابعاد وقياسات كيا جراند سيراتو 2023

سعة تخزين خلفية 502 لتر.

الطول الكلي للسيارة 4640 مم.

العرض الكلي للسيارة 1800 مم.

اجمالي الارتفاع 1450 مم و150 مم للخلوص الارضي.

سعة خزان الوقود 50 لتر.

5 مقاعد.

كيا جراند سيراتو 2023

الأسعار الجديدة للسيارة كيا جراند سيراتو 2023 في مصر

الفئة الأولى LX FOأوتوماتيك موديل 2023 بسعر 1,219,900 جنيه.

الفئة الثانية EX CAM أوتوماتيك موديل 2023 بسعر 1,279,900 جنيه.

الفئة الثالثة High line أوتوماتيك موديل 2023 بسعر 1,339,900 جنيه.