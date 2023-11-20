أرخص سيارة رياضية من شانجان CS35 PLUS 2024 .. اعرف سعرها

تعتبر السيارة شانجان CS35 PLUS، هي أرخص سيارة رياضية تقدمها العلامة التجارية في مصر، وذلك بين موديلات 2024، حيث يتم تقديمها عبر 3 فئات من التجهيزات بإطلالة الـ SUV، وبأسعار رسمية تبدأ من 860 ألف جنيه.

يقدم موقع "صدى البلد" في سياق هذا الموضوع الأسعار الرسمية للسيارة شانجان CS35 PLUS موديل 2024 في مصر، وأبرز المواصفات الفنية.

شانجان CS35 PLUS موديل 2024

مواصفات وتجهيزات السيارة شانجان CS35 PLUS موديل 2024

محرك 4 سلندر 1400 سي سي "تيربو".

القوة الاجمالية للمحرك 160 حصان، و260 نيوتن متر من عزم الدوران.

ناقل حركة طراز DSG مكون من 7 سرعات.

تعمل السيارة بتقنية الدفع الامامي للعجلات.

نظام فرامل مانع للانغلاق ABS.

وسائد هوائية.

توزيع إلكتروني للفرامل EBD.

شانجان CS35 PLUS موديل 2024

نظام مراقبة الجر TCS.

نظام ثبات الإلكتروني ESP.

مثبت سرعة.

فرامل يدوية كهربائية EPB.

أنظمة المساعدة على التلال HA.

نظام إيموبليزر ضد السرقة.

حساسات ركن خلفية وكاميرا.

جنوط رياضية تصل إلى 18 بوصة

كييف هواء مع وجود مخارج للمقاعد الخلفية.

شانجان CS35 PLUS موديل 2024

زر تشغيل وإيقاف المحرك مع دخول السيارة بدون مفتاح.

قفل مركزي للأبواب وزجاج كهربائي.

عجلة قيادة متعددة الوظائف.

شاشة تعمل باللمس تصل لـ 10 بوصة.

نظام ترفيهي موسيقي.

شاحن لاسلكي.

اضاءة LED.

فتحة سقف بانوراما.

شانجان CS35 PLUS موديل 2024

أسعار شانجان CS35 PLUS موديل 2024 الرسمية في مصر

الفئة الأولى ELITE موديل 2024 بسعر 860,000 جنيه.

الفئة الثانية PREMIUM موديل 2024 بسعر 910,000 جنيه.

الفئة الثالثة FLAGSHIP موديل 2024 بسعر 980,000 جنيه.