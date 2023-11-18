أرخص 5 سيارات يمكن شراؤها من الإمارات.. اعرف الأسعار

يحتوي السوق الإماراتي على مجموعة كبيرة من السيارات، والتي تختلف من ناحية التصميم الهندسي، والتجهيزات التقنية والفنية، إضافة إلى اختلف العلامات التجارية نسبة لكل صانع، إلى جانب تنوع الفئات السعرية، حيث يبحث الكثير عن إمكانية شراء سيارة جديدة وبسعر مناسب وفقًا للإمكانيات الخاصة بكل شخص.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" ارخص 5 سيارات يمكن شرائها من الإمارات

ارخص 5 سيارات يمكن شرائها من الامارات

1 – سوزوكي بالينو 2024

تتسارع السيارة سوزوكي بالينو من نقطة السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كم/ساعة في فترة زمنية تستغرق 11.6 ثانية، وتعتمد على قدرات فنية تتضمن محرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي، بقوة 103 حصان، و138 نيوتن متر، وناقل سرعات أوتوماتيكي بتقنية الدفع الامامي للعجلات.

تقدم السيارة سوزوكي بالينو في الامارات بسعر رسمي يبلغ 48.200 الف درهم وحتى 52.500 الف درهم.

ارخص 5 سيارات يمكن شرائها من الامارات

2 – شانجان CS 35 PLUS 2024

زودت السيارة شانجان CS 35 PLUS 2024 بمحرك 1400 سي سي، 4 سلندر، يستطيع ضخ 156 حصان، و260 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيكي، مع تقنية الدفع الأمامي للعجلات.

يبلغ سعر السيارة شانجان CS 35 PLUS 2024 في السوق الاماراتي نحو 75 الف درهم.

ارخص 5 سيارات يمكن شرائها من الامارات

3 – جيلي كول راي 2024

تنتمي السيارة إلى فئة الكروس اوفر الرياضية، وتعتمد فنيًا على محرك ثلاثي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي تيربو، بقوة اجمالية قدرها 172 حصانا، و290 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيك "جر أمامي"، إلى جانب إمكانية التسارع من 0 لـ 100 كم/س في 5.8 ثانية.

تقدم السيارة جيلي كول راي 2024 في الامارات بسعر 67.500 درهم.

ارخص 5 سيارات يمكن شرائها من الامارات

4 – تويوتا ياريس 2024

تعتمد تويوتا ياريس 2024 على محرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي، قادر على انتاج 105 حصان، و136 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، بينما تستمد السيارة اوامر الحركة عبر ناقل سرعات أوتوماتيك CVT.

وتصل السيارة تويوتا ياريس 2024 إلى سرعة قصوى تقدر بـ 175 كيلومتر في الساعة، بينما يمكنها التسارع من وضع الثبات 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال فترة زمنية تستغرق 11 ثانية، واستهلاك اقتصادي للوقود بنسبة 4.8 لتر لكل 100 كيلومتر.

يصل سعر السيارة تويوتا ياريس 2024 إلى 73.900 درهم.

ارخص 5 سيارات يمكن شرائها من الامارات

5 – هيونداي كريتا 2024

تعتبر السيارة هيونداي كريتا 2024 من افضل الخيارات ذات الفئة السعرية المتوسطة، حيث تقدم السيارة باطلالة رياضية، مع محرك 1500 سي سي، 4 سلندر، ينتج 115 حصان، و144 نيوتن متر، بالاضافة إلى تسارع من 0 لـ 100 كم/س في 12 ثانية.

ودعمت السيارة بمحرك اخر سعة 1400 سي سي، يستطيع ضخ 138 حصان، و242 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، وسرعة قصوى تصل إلى 190 كم/س، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي مثل الفئة السابقة، ولكن بمعدل تسارع اقل حيث يقدر بـ 10 ثواني وصولاً من وضع السكون إلى سرعة 100 كم/س.

تتراوح اسعار السيارة هيونداي كريتا 2024 بين 68 الف و78 الف درهم.