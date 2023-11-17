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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أرخص سيارة رينو موديل 2023 .. وسعرها في مصر

رينو سانديرو موديل
رينو سانديرو موديل 2023

تقدم رينو الفرنسية، الكثير من السيارات المتنوعة في السوق المصري، ومنها النسخة سانديرو موديل 2023، والتي تعد أرخص سيارة تحمل شعار رينو في مصر، ويتم طرحها عبر فئة واحدة من التجهيزات، بالإضافة إلى تصميم الهاتشباك.

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ويقدم موقع "صدى البلد" في هذا السياق سعر ومواصفات السيارة رينو سانديرو موديل 2023 في السوق المصري.

رينو سانديرو موديل 2023 

وسائل الحماية وتجهيزات السيارة رينو سانديرو موديل 2023

 

وسائد هوائية بعدد 2 AIRBAGS.
فرامل مانعة للانغلاق ABS.
توزيع إلكترونى للفرامل EBD.
نظام إيموبيليزر مانع للسرقة.
مرايات كهربائية جانبية.

رينو سانديرو موديل 2023 


زجاج كهربائي أمامي وخلفي.
نظام صوتي ترفيهي.
امكانية التحكم الصوتي عبر عجلة القيادة.
بلوتوث.
مكيف هواء
اضاءة نهارية.
جنوط رياضية 15 بوصة.

رينو سانديرو موديل 2023 

القدرات الفنية للسيارة رينو سانديرو موديل 2023

 

زودت السيارة رينو سانديرو موديل 2023 بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي.
قوة اجمالية للمحرك 110 حصان، و148 نيوتن متر من عزم الدوران.
ناقل سرعات أوتوماتيكي.
تقنية الدفع الأمامي للعجلات.
تسارع من 0 لـ 100 كم/س في 12.1 ثانية.
استهلاك للبنزين بنسبة 7.2 لتر/ 100 كيلومتر.
سرعة قصوى 175 كم/س.

رينو سانديرو موديل 2023 


سعر ارخص سيارات رينو موديل 2023 في مصر

 

تقدم رينو سانديرو موديل 2023 بسعر رسمي يبلغ 615,000 جنيه من خلال الفئة DYNAMIC، وهي الوحيدة المقدمة بالسوق المصري من هذه النسخة.

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