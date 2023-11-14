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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

رينو كابتشر موديل 2017 "توب لاين" بأفضل سعر

رينو كابتشر موديل
رينو كابتشر موديل 2017

تعتبر السيارة رينو كابتشر، واحدة من اشهر اصدارات العلامة التجارية الفرنسية التي قدمتها بالسوق المصري، حيث تنتمي هذه النسخة إلى عائلة الكروس اوفر ذات المظهر الرياضي، والتي تتمتع بحجم متوسط، مع باقة من التجهيزات الفنية والتقنية، وتصميم عصري.

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رينو كابتشر موديل 2017 

وظهرت السيارة رينو كابتشر موديل 2017 للبيع عبر الانترنت، عن طريق احدى الصفحات المتخصصة في هذا المجال الكترونيًا، بعد أن قطعت السيارة إلى مسافة إجمالية قدرها 137 الف كيلومتر، بالاضافة إلى تمتعها بناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء.

رينو كابتشر موديل 2017 

وتأتي السيارة رينو كابتشر 2017 والتي نتحدث عنها في هذا الموضوع، بحالة الفبريكا من الداخل، عدا بعض اعمال التحديث للطلاء الخارجي، بالاضافة إلى اتمام جميع الصيانات الدورية، بالاضافة إلى تمتعها بالعديد من التجهيزات ومنها، شاشة ملونة تعمل باللمس، بصمة للدخول والخروج من السيارة بدون مفتاح، وتشغيل السيارة ايضا عبر زر التفعيل والايقاف.

رينو كابتشر موديل 2017 

وتضم السيارة رينو كابتشر عجلة قيادة متعددة الوظائف، حساسات ركن خلفية للمساعدة على الاصطفاف، وكاميرا خلفية ايضا، ومرايات كهربائية جانبية "ضم"، وفرش جلد للمقاعد، ومثبت سرعة، ونظام ECO الاقتصادي للوقود، بالاضافة إلى وجود فرامل ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني EBD.

رينو كابتشر موديل 2017 

وتحتوي السيارة رينو كابتشر على نظام صوتي ترفيهي، ومصابيح ضباب، بينما ترتكز على جنوط رياضية، وتحتوي ايضا على مكيف هواء، ومحرك 1200 سي سي، بقوة 120 حصانا، و190 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء، ومتوسط استهلاك للوقود يقدر بـ 5.4 لتر لكل 100 كيلومتر.

رينو كابتشر موديل 2017 

سعر السيارة رينو كابتشر موديل 2017 

 

تباع السيارة رينو كابتشر موديل 2017 والتي نتحدث عنها في هذا الموضوع عبر الانترنت بقيمة بلغت 550 الف جنيه.

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