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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بعد الزيادة الجديدة .. أسعار رينو اوسترال 2024 في مصر |صور

رينو اوسترال 2024
رينو اوسترال 2024

شهدت السيارة رينو اوسترال موديل 2024، زيادة سعرية جديدة خلال شهر نوفمبر الجاري، حيث ارتفعت اسعارها بقيمة تتراوح بين 160 الف و180 الف جنيه، وذلك بحسب الفئات المطروحة محليًا من هذه النسخة، التي تنتمي للفئة الرياضية المتعددة الاستخدام SUV.

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وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" اسعار رينو اوسترال 2024 بعد زيادات شهر نوفمبر، بالاضافة إلى استعراض ابرز مواصفاتها الفنية.

رينو اوسترال 2024 

ابعاد السيارة رينو اوسترال 2024

 

  • طول كلي 4510 مم.
  • عرض كلي 2083 مم.
  • ارتفاع كلي 1618 مم.
  • طول قاعدة العجلات 2667 مم.
  • حجم حقيبة التخزين 500 لتر.
  • سعة خزان الوقود 55 لتر.
رينو اوسترال 2024 

القدرات الفنية للسيارة رينو اوسترال 2024 

 

  • تعتمد رينو اوسترال 2024 على محرك رباعي الاسطوانات "تيربو"، سعة 1300 سي سي، يمكنه انتاج 160 حصانا، و250 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، بينما تستمد اوامر الحركة عبر ناقل سرعات أوتوماتيكي مكون من 7 نقلات "دفع أمامي" طراز DSG.
رينو اوسترال 2024 
  • يمكن للسيارة رينو اوسترال 2024 التسارع من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، خلال مدة زمنية تستغرق 9.7 ثانية، مع متوسط استهلاك للوقود تقدر بـ 6.2 لتر عند قطع مسافة إجمالية قدرها 100 كيلومتر.
رينو اوسترال 2024 

الاسعار الرسمية للسيارة رينو اوسترال 2024 بعد زيادات نوفمبر

الفئة الأولي Evolution موديل 2024 بسعر مليون و550 ألف جنيه بدلاً من 1,390,000 جنيه.

الفئة الثانية Techno موديل 2024 بسعر مليون و650 ألف جنيه بدلاً من 1,490,000 جنيه.

الفئة الثالثة Iconic موديل 2024 بسعر مليون و750 ألف جنيه بدلاً من 1,590,000 جنيه.

الفئة الرابعة Esprit Alphine موديل 2024 بسعر مليون و840 ألف جنيه بدلاً من 1,660,000 جنيه.

الفئة الخامسة Esprit Alphine Black Edition موديل 2024 بسعر مليون و850 ألف جنيه بدلاً من 1,690,000 جنيه.

رينو أوسترال تقنية الفار اسعار رينو اوسترال 2024 الأسعار الرسمية

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