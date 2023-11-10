رينو لوجان 2016 "أوتوماتيك" بأفضل سعر للمستعمل

ظهرت السيارة رينو لوجان موديل 2016، للبيع عبر الانترنت بواسطة احد الصفحات المتخصصة في هذا المجال، وتأتي السيارة بحالة الفبريكا من الداخل، بينما خضع الهيكل الخارجي إلى بعض عمليات الطلاء البسيطة.

وقطعت السيارة رينو لوجان 2016 والتي نتحدث عنها في هذا الموضوع، مسافة إجمالية قدرها 140 الف كيلومتر فقط، ولعل من ابرز مميزاتها هي تمتعها بناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء ايضا، بالاضافة إلى قدرات قياسية تتضمن محرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي.

رينو لوجان

ويستطيع محرك السيارة رينو لوجان 2016 أن ينتج قوة إجمالية قدرها 110 حصان، و148 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى زمن تسارع يبلغ 11.5 ثانية وصولًا من 0 لـ 100 كم/س، و6.3 لتر لكل 100 كيلومتر كمعدل استهلاك للوقود.

رينو لوجان

وتضم السيارة رينو لوجان 2016 نظام صوتي ترفيهي، ومدخل USB و AUX، بالاضافة إلى مكيف هواء، وزجاج كهربائي، ووسائد هوائية لحماية المقاعد الامامية، إلى جانب رينوت كنترول للتحكم في السياة عن بعد، لعملية الفتح والاغلاق، حيث تتمتع بسنتر لوك، بالاضافة إلى عجلة القيادة قابلة للامالة تدعم العديد امكانية التحكم في الاوامر الصوتية.

رينو لوجان

ابعاد السيارة رينو لوجان 2016

طول 4348 مم.

عرض 1994 مم.

ارتفاع 1517 مم.

ارتفاع السيارة عن الارض 168 مم.

طول قاعدة العجلات 2634 مم.

حقيبة تخزين 510 لتر.

رينو لوجان

سعر السيارة رينو لوجان 2016

تباع السيارة رينو لوجان 2016 والتي نتحدث عنها في هذا الموضوع عبر الانترنت بقيمة سعرية قدرها 395 الف جنيه.