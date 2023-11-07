فيات تيبو 2022 "كسر زيرو" للبيع.. بهذا السعر

عرضت السيارة فيات تيبو 2022 للبيع عبر الانترنت، عن طريق احد الصفحات المتخصصة في هذا الامر، وظهرت السيارة بحالة الزيرو، مع فئة MIDE GRADE، والتي تضم الكثير من التجهيزات، بالاضافة إلى تصميمها الخارجي الذي ينتمي إلى عائلة السيدان.

فيات تيبو 2022

تجهيزات السيارة فيات تيبو 2022

تضم السيارة فيات تيبو 2022 والتي نتحدث عنها في هذا الموضوع عدد من التجهيزات مثل، شاشة ملونة تعمل باللمس تدعم التطبيقات الحديثة، بالاضافة إلى عجلة قيادة متعددة الوظائف، مرايات كهربائية جانبية بتقنية الـ"َضم"، مكيف هواء، ريموت كنترول، ونظام صوتي ترفيهي.

فيات تيبو 2022

وتحتوي السيارة فيات تيبو 2022 فئة MIDE GRADE على حساسات ركن، كاميرا خلفية، مصابيح ضباب، جنوط رياضية، انذار مانع للسرقة مع نظام ايموبليزر، وسائد هوائية أمامية للحماية، فرامل مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، وبرنامج الثبات الالكتروني ESP.

فيات تيبو 2022

القدرات الفنية القياسية للسيارة فيات تيبو 2022

تتسارع السيارة فيات تيبو 2022 من نقطة الثبات 0 وصولًا إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 11.2 ثانية، حيث زودت السيارة بمحرك رباعي الاسطوانات 1600 سي سي، بقوة اجمالية قدرها 110 حصانا، و152 نيوتن متر، بالاضافة إلى ناقل حركة من 6 سرعات أوتوماتيك، مع تقنية الدفع الامامي للعجلات، واستهلاك للوقود بنسبة 6.3 لتر لكل 100 كيلومتر.

فيات تيبو 2022

سعر السيارة فيات تيبو 2022

تقدم السيارة فيات تيبو موديل 2022 والتي نتحدث عنها في هذا الموضوع ضمن فئة MIDE GRADE، وبقيمة قدرها 970 الف جنيه.