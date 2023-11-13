اركب رينو داستر "الفئة الثانية" موديل 2023 بهذا السعر

تعتبر السيارة رينو داستر موديل 2023، واحدة من اشهر الطرازات التي تقدمها العلامة التجارية في السوق المصري، حيث تنتمي هذه النسخة إلى فئة الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدام، ويتم طرحها محليًا عبر فئتين من التجهيزات.

وشهدت السيارة رينو داستر موديل 2023 زيادة سعرية جديدة داخل السوق المحلي، قدرت بـ 160 الف جنيه للفئة الاولى، بينما ارتفعت اسعار الفئة الثانية Signature كاملة التجهيزات بقيمة قدرها 250 الف جنيه، ليصل سعرها الرسمي إلى مليون و200 الف جنيه.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاسعار الرسمية للسيارة رينو داستر موديل 2023 في مصر بعد زيادات نوفمبر، بالاضافة إلى استعراض ابرز المواصفات الفنية.

رينو داستر موديل 2023

تتركز السيارة رينو داستر موديل 2023 على جنوط رياضية، وتضم اضاءة نهارية، واقطاب ثنائية على جانبي السقف، وعدد 4 ابواب بالاضافة إلى مساحة تخزين خلفية سعة 445 لتر، وبنسبة طول بلغت 4341 مم، و1804 مم للعرض، وبارتفاع 1693 مم، وقاعدة عجلات طولها 2674 مم.

رينو داستر موديل 2023

وتضم السيارة رينو داستر موديل 2023 زجاج كهربائي أمامي وخلفي، وشاشة تعمل باللمس، ونظام صوتي ترفيهي، بالاضافة إلى مثبت سرعة، زر تشغيل وايقاف المحرك، قفل مركزي للابواب، حساسات ركن خلفية، مانع للسرقة، كاميرا، فرامل ABS و EBD، ووسائد هوائية للحماية.

رينو داستر موديل 2023

وتعتمد رينو داستر موديل 2023 على محرك 1600 سي سي، 4 سلندر، بقوة 115 حصانا، و156 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيكي CVT، وتسارع من 0 لـ 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة تستغرق 12 ثانية.

رينو داستر موديل 2023

أسعار رينو داستر موديل 2023 الرسمية بالسوق المصري

الفئة الاولى رينو داستر موديل 2023 وصلت من 880 ألف جنيه إلى مليون و40 الف جنيه.

الفئة الثانية رينو داستر موديل 2023 زادت اسعارها من 950 ألف جنيه إلى مليون و200 الف جنيه.