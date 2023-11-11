عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

رينو تطرح نسختها "تاليانت" الجديدة كليًا في مصر .. بهذا السعر

رينو تالينت
رينو تالينت

تواصل إصدارات شركة رينو عملاقة تصنيع السيارات الفرنسية، من تعزيز تواجدها داخل السوق المصري، بعد الكشف عن الاسعار الرسمية للنسخة الجديدة كليًا في مصر "تاليانت"، والتي تأتي عبر فئتين من التجهيزات وبقيمة تبدأ من 810 الف جنيه.

بعد الزيادة الجديدة .. أسعار رينو اوسترال 2024 في مصر |صور

اركب رينو ستيب واي "كسر زيرو" أوتوماتيك .. بهذا السعر

رينو لوجان 2016 "أوتوماتيك" بأفضل سعر للمستعمل

الحق اشتريها.. رينو ستيب واي "أوتوماتيك" بأفضل سعر للزيرو

ويقدم موقع "صدى البلد" في هذا السياق الاسعار الرسمية وابرز مواصفات السيارة رينو تاليانت الجديدة في السوق المصري.

رينو تاليانت 

مواصفات السيارة رينو تاليانت 

زودت السيارة رينو تاليانت بناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء CVT، مقترن بمحرك 1000 سي سي "تيربو"، يستطيع أن يضخ قوة قدرها 100 حصانا، و140 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى تقنية الجر الامامي للعجلات.

رينو تاليانت 

وتضم السيارة رينو تاليانت باقة من وسائل الحماية ومنها، فرامل مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الالكتروني EBD، ونظام الثبات الالكتروني، ومانع السرقة ايموبليزر، بالاضافة إلى نظام الوسائد الهوائية الخاصة بالحماية، وحساسات ركن خلفية، وكاميرا، ومرايات جانبية كهربائية التحكم، وبرنالمج متابعة ضغط الاطارات.

رينو تاليانت 

وتتوافر السيارة بتجهيزات اخرى تتضمن، مكيف هواء، عجلة قيادة متعددة الوظائف وقابلة للامالة، نظام صوتي ترفيهي، شاشة ملونة تعمل باللمس يبلغ قياسها 8 بوصة، خاصية تشغيل السيارة بدون مفتاح، وجنوط رياضية 16 بوصة، ومصابيح ضباب، ومصابيح أمامية ذات تصميم حاد تتشابه إلى حد كبير مع النسخة ميجان.

رينو تاليانت 

اسعار السيارة رينو تاليانت الرسمية في السوق المصري 

 

الفئة الاولى بقيمة بسعر 810 الف جنيه.

الفئة الثانية بسعر 890 الف جنيه.

رينو تاليانت رينو تاليانت السيارة رينو تاليانت اسعار السيارة رينو تاليانت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتصار ساحق للمقاومة.. جثث جنود الاحتلال تملأ الشوارع.. ولغز رقم 1111

لقاء ثنائي بين الرئيس السيسي وولي العهد السعودي على هامش قمة الرياض

48 ساعة دسمة في الزمالك| صائد البطولات يقترب من تدريب الأبيض.. وطارق حامد في النادي.. تفاصيل

مفاجأة للملاك.. حل أزمة الإيجار القديم| قانون جديد ينهي الأزمة

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار

وقع العقود .. أحمد حسن يكشف مفاجآت داخل بيراميدز

تهديدي.. خطاب عاجل لـ حسن نصر الله وهذا أبرز ملامحه

أسعار السكر تفاجئ المواطنين| توجيه هام من التموين بشأن تداوله.. وهذا سعر الكيلو الآن

ترشيحاتنا

إصابة 5 جنود إسرائيليين بجروح خطيرة جراء إطلاق النيران من لبنان

من يعوض الملك المصري! كلوب يجهز كودي جاكبو ليكون خليفة محمد صلاح

الاحتلال يشن غارات عنيفة بمحيط مستشفى الإندونيسي في غزة

بعد تعاطف العالم مع غزة| إسرا.ئيل تبدأ حرباً جديدة ضد الفلسطينيين.. شبكة دولية لوقف التبرعات

الانتخابات الرئاسية 2024.. الهيئة الوطنية تنشر مقار اللجان فى الخارج

قرار رسمي من الحكومة بشأن طالب في الابتدائية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طرق شد الجسم ببعض الوصفات

إزاي تجمع بين الفلوس والصحة والسعادة؟.. جمال شعبان يكشف السر

ماذا يحدث للجسم عند ابتلاع العلكة؟

لم تنتهِ بالاستسلام.. كيف انتهت الحرب العالمية الأولى؟

فيديو

أحمد فؤاد خليل يكشف سر عدم حصول والده على بطولة مطلقة

رقم كبير.. أحمد فؤاد خليل يكشف أول أجر حصل عليه والده

لا أشكو لأحد.. حورية فرغلي تكشف تفاصيل عمليتها الأخيرة| فيديوجراف

7 شكائر أموال .. كنز علي بابا داخل غرفة عجوز متسول بالدقهلية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حقائق ومتغيرات ما بعد غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

اﻟﻤﺰﻳﺪ