رينو تطرح نسختها "تاليانت" الجديدة كليًا في مصر .. بهذا السعر

تواصل إصدارات شركة رينو عملاقة تصنيع السيارات الفرنسية، من تعزيز تواجدها داخل السوق المصري، بعد الكشف عن الاسعار الرسمية للنسخة الجديدة كليًا في مصر "تاليانت"، والتي تأتي عبر فئتين من التجهيزات وبقيمة تبدأ من 810 الف جنيه.

ويقدم موقع "صدى البلد" في هذا السياق الاسعار الرسمية وابرز مواصفات السيارة رينو تاليانت الجديدة في السوق المصري.

رينو تاليانت

مواصفات السيارة رينو تاليانت

زودت السيارة رينو تاليانت بناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء CVT، مقترن بمحرك 1000 سي سي "تيربو"، يستطيع أن يضخ قوة قدرها 100 حصانا، و140 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى تقنية الجر الامامي للعجلات.

رينو تاليانت

وتضم السيارة رينو تاليانت باقة من وسائل الحماية ومنها، فرامل مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الالكتروني EBD، ونظام الثبات الالكتروني، ومانع السرقة ايموبليزر، بالاضافة إلى نظام الوسائد الهوائية الخاصة بالحماية، وحساسات ركن خلفية، وكاميرا، ومرايات جانبية كهربائية التحكم، وبرنالمج متابعة ضغط الاطارات.

رينو تاليانت

وتتوافر السيارة بتجهيزات اخرى تتضمن، مكيف هواء، عجلة قيادة متعددة الوظائف وقابلة للامالة، نظام صوتي ترفيهي، شاشة ملونة تعمل باللمس يبلغ قياسها 8 بوصة، خاصية تشغيل السيارة بدون مفتاح، وجنوط رياضية 16 بوصة، ومصابيح ضباب، ومصابيح أمامية ذات تصميم حاد تتشابه إلى حد كبير مع النسخة ميجان.

رينو تاليانت

اسعار السيارة رينو تاليانت الرسمية في السوق المصري

الفئة الاولى بقيمة بسعر 810 الف جنيه.

الفئة الثانية بسعر 890 الف جنيه.