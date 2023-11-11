بزيادة 160 ألف جنيه.. الأسعار الجديدة لـ "رينو ميجان" في مصر

شهدت السيارة رينو ميجان موديل 2023، زيادة سعرية جديدة شملت جميع الفئات المقدمة من هذه النسخة بالسوق المصري، والتي تنتمي إلى عائلة السيدان، حيث ارتفعت اسعار فئة الـ 1600 CC بقيمة قدرها 110 الف و125 الف و110 الف و115 الف جنيه، بتسلسل الفئات الاربعة، بينما شهدت فئة الـ 1300 CC تيربو، زيادة إجمالية تتراوح بين 95 الف حتى 160 ألف جنيه.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" أحدث أسعار السيارة رينو ميجان 2023 بعد زيادات نوفمبر، بالاضافة إلى ابرز المواصفات الفنية.

رينو ميجان 2023

مواصفات السيارة رينو ميجان 2023

تأتي السيارة رينو ميجان 2023 بمحرك 1600 سي سي 4 سلندر، بقوة 115 حصان، و156 نيوتن متر من عزم الدوران، متصل بناقل سرعات CVT أوتوماتيك، مع سرعة قصوى تصل لـ 180 كم/س، وتسارع من 0 لـ 100 كم/س خلال 11.8 ثانية.

رينو ميجان 2023

كما تضم السيارة محرك اخر سعة 1300 سي سي "تيربو"، بقوة 150 حصان، و240 نيوتن متر، وناقل سرعات 7 غيار "أوتوماتيكي"، مع القدرة على الانطلاق من وضع الثبات وصولاً لـ 100 كم في الساعة خلال مدة تستغرق 9.5 ثانية.

رينو ميجان 2023

الأسعار الرسمية الجديدة للسيارة رينو ميجان 2023 في مصر

رينو ميجان 2023 محرك 1600 CC

الفئة الاولى رينو ميجان 2023 محرك 1600 CC بسعر مليون و90 ألف جنيه بدلاً من 980 ألف جنيه.

الفئة الثانية رينو ميجان 2023 محرك 1600 CC بسعر مليون و175 ألف جنيه بدلاً من مليون و50 ألف جنيه.

الفئة الثالثة رينو ميجان 2023 محرك 1600 CC بسعر مليون و230 ألف جنيه بدلاً من مليون و120 ألف جنيه.

الفئة الرابعة رينو ميجان 2023 محرك 1600 CC بسعر مليون و245 ألف جنيه بدلاً من مليون و130 ألف جنيه.

رينو ميجان 2023

رينو ميجان محرك 1300 CC "تيربو"

الفئة الاولى رينو ميجان محرك 1300 CC "تيربو" بسعر مليون و245 ألف جنيه بدلاً من مليون و150 ألف جنيه.

الفئة الثانية رينو ميجان محرك 1300 CC "تيربو" بسعر مليون و330 ألف جنيه بدلاً من مليون و210 ألف جنيه.

الفئة الثالثة رينو ميجان محرك 1300 CC "تيربو" بسعر مليون و380 ألف جنيه بدلاً من مليون و230 ألف جنيه.

الفئة الرابعة رينو ميجان محرك 1300 CC "تيربو" بسعر مليون و390 ألف جنيه بدلاً من مليون و260 ألف جنيه.

الفئة الخامسة رينو ميجان محرك 1300 CC "تيربو" بسعر مليون و449 ألف جنيه بدلاً من مليون و299 ألف جنيه.