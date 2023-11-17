أحدث أسعار سيارات كيا في مصر.. أرخص فئة وصلت كام ؟

تقدم عملاقة تصنيع السيارات الكورية الجنوبية "كيا"، عددا كبيرا من الطرازات المتنوعة، وشهدت هذه الإصدارات والمطروحة بالسوق المصري، بعض الزيادات الجديدة خلال الايام القليلة الماضية، حيث ارتفعت اسعار السيارة كيا جراند سيراتو بقيمة قدرها 100 ألف جنيه.

وشهدت السيارة كيا اكسيد 2024 زيادة بلغت 160 الف جنيه، شملت جميع الفئات المطروحة محليًا، إضافة إلى السيارة كيا سبورتاج والتي تنتمي للفئة الرياضية SUV، حيث ارتفعت بقيمة قدرها 150 الف جنيه، إلى جانب السيارة كيا سورينتو والتي شهدت اكبر زيادة بين جميع الطرازات وصلت إلى 500 الف جنيه.

اسعار سيارات كيا الجديدة

1 – كيا جراند سيراتو

تستمد كيا جراند سيراتو موديل 2023 اوامر التسارع عبر ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء سداسي النقلات، مع تقنية الدفع الامامي للعجلات، حيث تعتمد على محرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي، بقوة اجمالية قدرها 130 حصان، و155 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران.

تستخدم السيارة كيا جراند سيراتو نسبة من الوقود قدرها 6.9 لتر عندما تخوض مسافات تصل إلى 100 كيلومتر، بينما يمكن للسيارة أن التسارع من نقطة السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر/ساعة في مدة زمنية تستغرق 11.6 ثانية.

اسعار كيا جراند سيراتو 2023 الرسمية في مصر

الفئة الاولى بسعر 1,219,900 جنيه بدلاً من 1,119,900 جنيه.

الفئة الثانية بسعر 1,279,900 جنيه بدلاً من 1,179,900 ألف جنيه.

الفئة الثالثة بسعر 1,339,900 جنيه بدلاً من 1,239,900 جنيه.

اسعار سيارات كيا الجديدة

2 – كيا اكسيد

دعمت السيارة كيا اكسيد 2024 بناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء يتكون من 7 نقلات "ثنائي القابض"، مع تقنية الدفع الامامي للعجلات، مع محرك رباعي الاسطوانات "4 سلندر"، سعة 1500 سي سي "تيربو"، قادر على انتاج 160 حصان، و253 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران.

تستغرق كيا اكسيد 2024 مدة زمنية تقدر بـ 9.2 ثانية فقط، وصولاً من وضع السكون 0 إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، بينما تستخدم السيارة نسبة من الوقود قدرها 6.1 لتر، وذلك عندما تخوض مسافات إجمالية قدرها 100 كيلومتر.

اسعار كيا اكسيد 2024 الرسمية في مصر

الفئة الاولى بسعر مليون و309 ألف و900 جنيه بدلاً من مليون و149 ألف و900 جنيه.

الفئة الثانية بسعر مليون و379 ألف و900 جنيه بدلاً من مليون و219 ألف و900 جنيه.

الفئة الثالثة بسعر مليون و449 ألف و900 جنيه بدلاً من مليون و289 ألف و900 جنيه.

اسعار سيارات كيا الجديدة

3 – كيا سبورتاج

تضم السيارة كيا سبورتاج جنوط رياضية، ناقل سرعات أوتوماتيكي من 7 نقلات، شاشة تتوسط قمرة القياة تعمل باللمس، عجلة قيادة مالتي فانكشن، نظام صوتي ترفيهي، ومكيف هواء اوتوماتيك، و حساسات ركن، كاميرا للتحكم، وتعتمد على قدرات فنية تتمثل في محرك رباعي الاسطوانات تيربو، سعة 1600 سي سي، يضخ 180 حصانا، و 265 نيوتن/متر.

وتأتي السيارة بتجهيزات تتضمن رصد النقاط العمياء، وتحديد المسارات، وبصمة الدخول مع زر الشتغيل والايقاف الخاص بالمحرك، بالاضافة إلى منظومة الوسائد الهوائية للحماية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD.

اسعار كيا سبورتاج موديل 2024 الرسمية في مصر

الفئة الاولى مليون و519 ألف و900 جنيه بدلاً من مليون و369 ألف و900 جنيه.

الفئة الثانية مليون و639 ألف و900 جنيه بدلاً من مليون و489 ألف و900 جنيه.

الفئة الثالثة مليون و789 ألف و900 جنيه بدلاً من مليون و639 ألف و900 جنيه.

الفئة الرابعة مليون و919 ألف و900 جنيه بدلاً من مليون و769 ألف و900 جنيه.

الفئة الخامسة مليون و999 ألف و900 جنيه بدلاً من مليون و849 ألف و900 جنيه.

وطرحت فئة جديدة باسم سبيشيال ايديشن تقدم بسعر مليون و969 ألف و900 جنيه.

اسعار سيارات كيا الجديدة

4 – كيا سورينتو

تضم السيارة فتحة سقف بانوراما، مكيف هواء بمخارج ثلاثية، عجلة قيادة متعددة الوظائف، جنوط 19 بوصة، بالاضافة إلى اضاءة LED، حساسات حركة أمامية وخلفية، زجاج معتم، كاميرا للتحكم والمتابعة، مثبت سرعة، فرامل يد كهربائية.

بالاضافة إلى خاصية المساعدة على الركن، فرامل فجائية BA، فرامل ABS مانعة للانغلاق، برنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، والثبات الالكتروني ESP، و زر تشغيل وايقاف المحرك، نظام صوتي ترفيهي، شاشة ملونة تعمل باللمس، امكانية تشغيل السيارة عن بعد، نظام إيموبليزر.

وتأتي بمحرك تيربو، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 230 حصانا، و350 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي الاداء مكون من 6 سرعات.

اسعار السيارة كيا سورينتو 2023 الرسمية في مصر

تقدم السيارة كيا سورينتو 2023 بسعر 2 مليون و899 ألف و900 جنيه بدلاً من 2 مليون و399 ألف و900 جنيه.