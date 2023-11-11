أسعار كيا سورينتو الجديدة بالسوق المصري .. صور

شهدت السيارة كيا سورينتو الجديدة زيادة سعرية رسمية وصلت إلى 500 الف جنيه، وذلك عن الفئة الوحيدة المقدمة داخل السوق المصري، من هذه النسخة الرياضية الشهيرة، والتي تنتمي إلى عائلة الـ SUV.

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاسعار الرسمية الجديدة للسيارة كيا سورينتو في مصر بالاضافة إلى استعراض ابرز الموصفات الخاصة بها.

كيا سورينتو

تقدم السيارة كيا سورينتو عبر فئة TOPLINE والتي تضم، فتحة سقف بانوراما، مكيف هواء بمخارج ثلاثية، عجلة قيادة متعددة الوظائف، جنوط 19 بوصة، بالاضافة إلى اضاءة LED، حساسات حركة أمامية وخلفية، زجاج معتم، كاميرا للتحكم والمتابعة، مثبت سرعة، فرامل يد كهربائية.

كيا سورينتو

خاصية فتح وغلق السيارة بدون مفتاح "بصمة"، زر تشغيل وايقاف المحرك، نظام صوتي ترفيهي، شاشة ملونة تعمل باللمس، امكانية تشغيل السيارة عن بعد، نظام إيموبليزر ضد السرقة، وسائل مساعدة للاتزان، خاصية المساعدة على الركن، فرامل فجائية BA، فرامل ABS مانعة للانغلاق، برنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، والثبات الالكتروني ESP.



كيا سورينتو

القدرات الفنية للسيارة كيا سورينتو

تعتمد السيارة كيا سورينتو على ناقل حركة أوتوماتيكي الاداء مكون من 6 سرعات، متصل بمحرك تيربو، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 230 حصانا، و350 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران.

كيا سورينتو

السعر الرسمي للسيارة كيا سورينتو في السوق المصري

ارتفعت اسعار الفئة الوحيدة المقدمة من كيا سورينتو في السوق المصري بقيمة قدرها 500 الف جنيه، ليصل سعرها الرسمي إلى 2 مليون و899 ألف و900 جنيه بدلاً من 2 مليون و399 ألف و900 جنيه.