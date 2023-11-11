عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أسعار كيا سورينتو الجديدة بالسوق المصري .. صور

كيا سورينتو
كيا سورينتو

شهدت السيارة كيا سورينتو الجديدة زيادة سعرية رسمية وصلت إلى 500 الف جنيه، وذلك عن الفئة الوحيدة المقدمة داخل السوق المصري، من هذه النسخة الرياضية الشهيرة، والتي تنتمي إلى عائلة الـ SUV.

أحدث أسعار كيا أكسيد 2024 في مصر.. صور

السعر الجديد لـ كيا سبورتاج 2024 في مصر

100 ألف جنيه .. الأسعار الجديدة لـ كيا جراند سيراتو 2023

بـ 85 ألف جنيه .. أرخص سيارة "هاتشباك" من كيا

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاسعار الرسمية الجديدة للسيارة كيا سورينتو في مصر بالاضافة إلى استعراض ابرز الموصفات الخاصة بها.

كيا سورينتو 

تقدم السيارة كيا سورينتو عبر فئة TOPLINE والتي تضم، فتحة سقف بانوراما، مكيف هواء بمخارج ثلاثية، عجلة قيادة متعددة الوظائف، جنوط 19 بوصة، بالاضافة إلى اضاءة LED، حساسات حركة أمامية وخلفية، زجاج معتم، كاميرا للتحكم والمتابعة، مثبت سرعة، فرامل يد كهربائية.

كيا سورينتو 

خاصية فتح وغلق السيارة بدون مفتاح "بصمة"، زر تشغيل وايقاف المحرك، نظام صوتي ترفيهي، شاشة ملونة تعمل باللمس، امكانية تشغيل السيارة عن بعد، نظام إيموبليزر ضد السرقة، وسائل مساعدة للاتزان، خاصية المساعدة على الركن، فرامل فجائية BA، فرامل ABS مانعة للانغلاق، برنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، والثبات الالكتروني ESP.
 

كيا سورينتو 

القدرات الفنية للسيارة كيا سورينتو

 

تعتمد السيارة كيا سورينتو على ناقل حركة أوتوماتيكي الاداء مكون من 6 سرعات، متصل بمحرك تيربو، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 230 حصانا، و350 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران.

كيا سورينتو 

السعر الرسمي للسيارة كيا سورينتو في السوق المصري 

 

ارتفعت اسعار الفئة الوحيدة المقدمة من كيا سورينتو في السوق المصري بقيمة قدرها 500 الف جنيه، ليصل سعرها الرسمي إلى 2 مليون و899 ألف و900 جنيه بدلاً من 2 مليون و399 ألف و900 جنيه.

كيا سورينتو SUV اسعار اسعار كيا سورينتو سيارة كيا سورينتو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتصار ساحق للمقاومة.. جثث جنود الاحتلال تملأ الشوارع.. ولغز رقم 1111

بعد وصوله 40 جنيها|قرار عاجل من الحكومة ينسف أسعار السكر.. ماذا حدث؟

مفاجأة للملاك.. حل أزمة الإيجار القديم| قانون جديد ينهي الأزمة

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار

18 ألف جنيه شهريًا أرباح| شهادة بنك القاهرة الجديدة.. الحق اشتري

أسعار السكر تفاجئ المواطنين| توجيه هام من التموين بشأن تداوله.. وهذا سعر الكيلو الآن

48 ساعة دسمة في الزمالك| صائد البطولات يقترب من تدريب الأبيض.. وطارق حامد في النادي.. تفاصيل

تهديدي.. خطاب عاجل لـ حسن نصر الله وهذا أبرز ملامحه

موضوعات متعلقة

أسعار بيجو 2008 موديل 2024 الجديدة فيس ليفت.. صور

أحدث أسعار كيا أكسيد 2024 في مصر.. صور

بعد الزيادة الجديدة .. أسعار رينو اوسترال 2024 في مصر |صور

أخبار السيارات.. سعر السيارة العائلية الأرخص في مصر..الثمن الجديد لـ كيا سبورتاج 2024.. رينو لوجان 2016 أوتوماتيك بأفضل سعر

5 سيارات هاتشباك في مصر أقل من 160 ألف جنيه

مرسيدس C200 موديل 2019 كسر زيرو للبيع بهذا السعر

رينو لوجان 2016 "أوتوماتيك" بأفضل سعر للمستعمل

السعر الجديد لـ كيا سبورتاج 2024 في مصر

ترشيحاتنا

رئيس الوزراء: فرق تفتيش دورية للتأكد من استمرار تطبيق مبادرة خفض الأسعار

الأمين العام للجامعة العربية : هناك حقد إسرائيلي ضد سكان غزة الصامدين

أبو الغيط: الوقف الكامل لإطلاق النار بغزة أولوية قصوى لمنع اتساع رقعة الحرب

بشرى سارة للمواطنين بشأن السكر بدءًا من اليوم.. انتهت الأزمة بهذه القرارات

حماس تدعو لتصعيد المواجهة ضد الاحتلال وملاحقة جنوده ومستوطنيه

ولي العهد السعودي: نؤكد إدانتنا ورفضنا القاطع للحرب الشعواء في قطاع غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ 5 طرق .. كيف تتعامل بحكمة عند بلع شوكة من السمك؟

احذر من ظهور هذه الأعراض.. علامة واضحة على الإصابة بمرض الذئبة

رسالة أنقذت دوستويفسكي من الإعدام.. ما القصة؟

3 مرات عناية المركزة.. أول ظهور لفاتن الحلو بعد خروجها من المستشفى

فيديو

لا أشكو لأحد.. حورية فرغلي تكشف تفاصيل عمليتها الأخيرة| فيديوجراف

7 شكائر أموال .. كنز علي بابا داخل غرفة عجوز متسول بالدقهلية

محمد رمضان يحتفل بعيد ميلاد نجم باريس سان جيرمان بفرنسا.. تفاصيل بالفيديو

تعرف على قرارات النيابة في مشاجرة ابنة هبة قطب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حقائق ومتغيرات ما بعد غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

اﻟﻤﺰﻳﺪ