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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أحدث أسعار كيا أكسيد 2024 في مصر.. صور

كيا اكسيد 2024
كيا اكسيد 2024

ارتفعت الاسعار الرسمية للسيارة كيا اكسيد موديل 2024 من جديد، حيث شهدت هذه النسخة زيادة قدرها 160 الف جنيه، شملت جميع الفئات المقدمة داخل السوق المحلي، من هذه السيارة والتي تنتمي إلى فئة الكروس اوفر ذات المظهر الرياضي، وبذلك اصبحت اسعارها الرسمية تبدأ من مليون و309.900 جنيه.

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ويقدم موقع "صدى البلد" في هذا السياق الاسعار الرسمية الجديدة للسيارة كيا اكسيد 2024 في السوق المصري وابرز مواصفاتها.

كيا اكسيد 2024

القدرات الفنية للسيارة كيا اكسيد موديل 2024 

 

  • دعمت السيارة كيا اكسيد 2024 بناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء يتكون من 7 نقلات "ثنائي القابض"، مع تقنية الدفع الامامي للعجلات.

 

  • تستمد كيا اكسيد 2024 قوتها من محرك رباعي الاسطوانات "4 سلندر"، سعة 1500 سي سي "تيربو"، قادر على انتاج 160 حصان، و253 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران.
كيا اكسيد 2024
  • تستخدم السيارة نسبة من الوقود قدرها 6.1 لتر، وذلك عندما تخوض مسافات إجمالية قدرها 100 كيلومتر.

 

  • تستغرق كيا اكسيد 2024 مدة زمنية تقدر بـ 9.2 ثانية فقط، وصولاً من وضع السكون 0 إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة.
كيا اكسيد 2024

اسعار السيارة كيا اكسيد 2024 الجديدة في مصر

 

الفئة الأولى كيا اكسيد 2024 Highlineبسعر 1,309,900 جنيه 

الفئة الثانية كيا اكسيد 2024 Highline Panorama بسعر 1,379,900 جنيه 

الفئة الثالثة كيا اكسيد 2024 Topline Panorama بسعر 1,449,900 جنيه

كيا اكسيد 2024
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