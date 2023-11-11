كيا ريو 2013 "هاي لاين" أوتوماتيك .. للبيع بهذا السعر

تعتبر السيارة كيا ريو، واحدة من أشهر الاصدارات التي قدمتها العلامة التجارية الكورية الجنوبية للسوق المصري، حيث ظهرت هذه النسخة محليًا باطلالة السيدان، ولكنها اشتهرت بتصميم الهاتشباك، مع اعتمادها على باقة من التجهيزات الفنية والتقنية بحسب الفئة المقدمة.

كيا ريو موديل 2013

وظهرت السيارة كيا ريو للبيع عبر الانترنت، بواسطة احد الصفحات المتخصصة في هذا المجال، بعد أن خاضت مسافة إجمالية قدرها 98 كيلومتر، بالاضافة إلى تمتعها بحالة الفبريكا من الداخل والخارج، إلى جانب طرحها بالفئة الاعلى تجهيزًا.

كيا ريو موديل 2013

وتضم السيارة كيا ريو والتي تنتمي إلى موديلات 2013، جنوط رياضية 17 بوصة، بالاضافة إلى مرايات جانبية كهربائية ذات اشارات ضوئية، وفتحة سقف كهربائية التحكم، إلى جانب عجلة قيادة متعددة الوظائف، وزجاج امامية وخلفي يعمل بشكل كهربائي.

وتحتوي السيارة كيا ريو على ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء بتقنية الدفع الامامي، مقترن بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، مع باقة من تجهيزات الحماية ومنها فرامل ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني EBD، ووسائد هوائية للحماية، واحزمة امان مع تثبت لمقاعد الاطفال.

كيا ريو موديل 2013

وتحتوي السيارة كيا ريو 2013 على نظام صوتي ترفيهي، وبلوتوث، ومصابيح ضباب، بالاضافة إلى مصابيح أمامية حادة المظهر، وشبكة متعددة الفتحات الهوائية باللون الاسود، مع مفهوم رباعي الابواب، إلى جانب سعة تخزين خلفية مناسبة.

سعر السيارة كيا ريو موديل 2013

طرحت السيارة كيا ريو موديل 2013 والتي نتحدث عنها في هذا الموضوع للبيع عبر الانترنت، وبسعر يبلغ 525 الف جنيه.