أرخص هاتشباك "زيرو" تقدمها سيتروين في مصر.. اعرف سعرها

تقدم شركة سيتروين عددا كبيرا من السيارات داخل السوق المصري، بين السيدان والرياضية والكروس اوفر، وفئة الهاتشباك، ومن بينها النسخة C3 والتي تعد هي ارخص اصدارات العلامة التجارية الفرنسية من هذه الفئة، حيث يتم طرحها محليًا عبر فئتين من التجهيزات.

وارتفعت أسعار هذه السيارة خلال شهر نوفمبر الجاري بقيمة قدرها 90 الف جنيه للفئة الأولى، و105 الف جنيه شملت الفئة الثانية، وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الأسعار الرسمية الجديدة للسيارة سيتروين C3 موديل 2024 وأبرز مواصفاتها الفنية.

سيتروين C3 موديل 2024

مواصفات السيارة سيتروين C3 موديل 2024

تعتمد سيتروين C3 موديل 2024 على ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات، مع تقنية الجر الامامي للعجلات، مقترن بمحرك 1200 سي سي، قادر على انتاج 110 حصان، و205 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران.

سيتروين C3 موديل 2024

تضم السيارة سيتروين C3 موديل 2024 عدد من التجهيزات ومنها، شاشة وسائط 7 بوصة تعمل باللمس، مرايات جانبية كهربائية، مصابيح أمامية LED، مثبت ومحدد سرعة، مكيف هواء، زجاج أمامي وخلفي كهربائي، قفل مركزي، جنوط رياضية 15 بوصة واخرى 16 بوصة، عجلة قيادة متعددة الوظائف.

سيتروين C3 موديل 2024

تحتوي أيضا السيارة على حساسات ركن خلفية، كاميرا لسهولة المتابعة، زر تشغيل وإيقاف المحرك، نظام التحكم الإلكتروني في الثبات، فرامل مانعة للانغلاق، برنامج التوزيع الالكتروني للفرامل، نظام المساعدة عند المرتفعات، وسائد هوائية للحماية.

سيتروين C3 موديل 2024

أسعار سيتروين C3 موديل 2024 الرسمية الجديدة في مصر

ارتفعت أسعار الفئة الأولى بقيمة قدرها 90 الف جنيه، ليصل سعر الفئة الأولى FEEL إلى 929 ألف جنيه بدلًا من 839 ألفا جنيه.

جاءت الفئة الثانية بزيادة بلغت 105 آلاف جنيه، حيث وصل سعرها الرسمي إلى مليون و59 ألف جنيه بدلاً من 954 ألفا.