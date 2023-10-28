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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر أرخص سيارة من سيتروين 2024 في مصر

سيتروين سي اليزيه
سيتروين سي اليزيه موديل 2024

تعتبر السيارة سيتروين سي اليزيه موديل 2024 أرخص إصدارات العلامة الفرنسية بالسوق المصري ، حيث تتميز بمواصفاتها الاقتصادية وسعرها المنخفض بالنسبة لباقي إصدارات الشركة الام .

سيتروين سي اليزيه موديل 2024 


ومن المعروف أن السيارة سيتروين سي اليزيه موديل 2024 ، تستمد قوتها من محرك 1600 سي سي 4 سلندر مع قوة اجمالية تصل الي 115 حصان وعزم دوران 150 نيوتن متر وناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات.

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و يبلغ استهلاك السيارة سيتروين سي اليزيه موديل 2024 من الوقود نحو 7 لترات لكل 100 كم، مع إمكانية الوصول إلى سرعة 100 كم/ساعة من نقطة الثبات 0 في مدة تستغرق 12.7 ثانية، وتصل سرعتها القصوى 188 كيلومترا في الساعة.

سيتروين سي اليزيه موديل 2024 


وتأتى السيارة سيتروين سي اليزيه موديل 2024 ، بالعديد من المميزات من التجهيزات ، مثل شاشة عرض 7 بوصة ومثبت للسرعة وتكييف مانيوال أو ديجيتال، و 4 سماعات وبلوتووث وUSB.

سيتروين سي اليزيه موديل 2024 


وتضم السيارة سيتروين سي اليزيه موديل 2024 ، عدد من وسائل الامان والحماية من بينها ، حساسات للركن في الخلف وفرامل ABS وEBD و2 ايرباج وسنتر لوك وكاميرا في الخلف.

سيتروين سي اليزيه موديل 2024 


اما عن أسعار سيتروين سي إليزيه الجديدة 2024 خلال أكتوبر :
- فئة كمفورت بسعر 699 ألف جنيه 
- فئة لاكشري بسعر 759 ألف جنيه

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