سعر أرخص سيارة من سيتروين 2024 في مصر

تعتبر السيارة سيتروين سي اليزيه موديل 2024 أرخص إصدارات العلامة الفرنسية بالسوق المصري ، حيث تتميز بمواصفاتها الاقتصادية وسعرها المنخفض بالنسبة لباقي إصدارات الشركة الام .

سيتروين سي اليزيه موديل 2024



ومن المعروف أن السيارة سيتروين سي اليزيه موديل 2024 ، تستمد قوتها من محرك 1600 سي سي 4 سلندر مع قوة اجمالية تصل الي 115 حصان وعزم دوران 150 نيوتن متر وناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات.



و يبلغ استهلاك السيارة سيتروين سي اليزيه موديل 2024 من الوقود نحو 7 لترات لكل 100 كم، مع إمكانية الوصول إلى سرعة 100 كم/ساعة من نقطة الثبات 0 في مدة تستغرق 12.7 ثانية، وتصل سرعتها القصوى 188 كيلومترا في الساعة.

سيتروين سي اليزيه موديل 2024



وتأتى السيارة سيتروين سي اليزيه موديل 2024 ، بالعديد من المميزات من التجهيزات ، مثل شاشة عرض 7 بوصة ومثبت للسرعة وتكييف مانيوال أو ديجيتال، و 4 سماعات وبلوتووث وUSB.

سيتروين سي اليزيه موديل 2024



وتضم السيارة سيتروين سي اليزيه موديل 2024 ، عدد من وسائل الامان والحماية من بينها ، حساسات للركن في الخلف وفرامل ABS وEBD و2 ايرباج وسنتر لوك وكاميرا في الخلف.

سيتروين سي اليزيه موديل 2024



اما عن أسعار سيتروين سي إليزيه الجديدة 2024 خلال أكتوبر :

- فئة كمفورت بسعر 699 ألف جنيه

- فئة لاكشري بسعر 759 ألف جنيه