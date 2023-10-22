تبدأ من 640 ألف جنيه.. 5 سيارات " زيرو" كروس أوفر 

يضم السوق المصري للسيارات، العديد من الطرازات المختلفة، ولكن مع استمرار نقص المعروض منها، بسبب الأزمات المتتالية عالميا؛ ارتفعت الأسعار بشكل مبالغ فيه.

تتميز بعض السيارات، بأنها الأشهر والأكثر تداولا بين المواطنين فى السوق، لما تملكه من مقومات عديدة منها سهولة إعادة البيع وتوافر قطع غيارها، بالرغم من ارتفاع أسعارها سواء "زيرو" أو مستعملة.

وخلال السطور التالية نتعرف على 5 سيارات زيرو فئة الكروس أوفر تبدأ من 640 ألف جنيه .

1- جاك S2

جاك S2

تاتى السيارة جاك JS2 موديل 2024 ، بمحرك جاك 4 سلندر سعة 1500 سي سي بقوة 113 حصانا و عزم دوران 146 نيوتن متر، و ناقل حركة أوتوماتيك CVT، و تعليق أمامي ماكفرسون وخلفي مستقل

اما عن الابعاد الخارجية للسيارة جاك JS2 موديل 2024، فتاتى بطول يبلغ 4.135 متر، و عرض 1.750 متر ، و ارتفاع 1.550 متر، و قاعدة عجلات بطول 2.490 متر ، و خلوص أرضي 200 مم ، و وزن إجمالي 1550 كجم ، و سعة الشنطة الخلفية 450 لتر ، و خزان وقود سعة 42 لتر مع إطار احتياطي كامل الحجم .

وحملت السيارة جاك JS2 موديل 2024 ، 2 وسائد هوائية أمامية، وجهاز مراقبة ضغط الإطارات، ومضاد للسرقة، وفرامل ABS وEBD، ونظام ثبات إلكتروني، ونظام التحكم في التلال، وسبويلر خلفي، وإشارات ضوئية في المرايا الجانبية، وحاملة للأمتعة، وجنوط رياضية من الألومنيوم، مصابيح نهارية، مصابيح ضباب أمامية وخلفية، زجاج كهربائي، مرايا جانبية مع تعديل كهربائي، سخانات في المرايا الجانبية، ومساحات. الرؤية الخلفية، وحساسات ركن خلفية، وكاميرا خلفية.

اما عن سعر السيارة جاك S2

- أوتوماتيك / SMART 2024 بسعر 639,900 جنيه

2- جاك JS4

جاك JS4

ومن المعروف ان السيارة جاك JS4 موديل 2024 ، تستمد قوتها من خلال محرك 4 أسطوانات سعة 1500 سي سي تيربو، مدعوم بناقل حركة أوتوماتيك من فئة CVT، وتصل سرعة السيارة القصوى الي 170 كم/ساعة، وتنتج 147 حصان، وعزم دوران 210 نيوتن/متر.

و تأتي الابعاد الخارجية للسيارة جاك JS4 موديل 2024 ، بطول 4410 مم، وعرض 1800مم، وارتفاع 1660 مم، وقاعدة عجلات 2620 مم.

وتحتوى السيارة جاك JS4 موديل 2024 ، على باور ستيرنج، وتكيف أوتوماتيك ثنائي المناطق، وشاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، وكراسي كهربائية، وقفل مركزي للأبواب، وإنذار ضد السرقة، وزر تشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح، وكاميرا خلفية، ومثبت سرعة، وزجاج كهربائي، قفل أبواب السيارة باللمس، وفرش مقاعد من الجلد، ونظام ذكى لركن السيارة، وفتحة سقف .

كما تضم السيارة جاك JS4 موديل 2024 ، على عدد من وسائل الامان من بينها وسائد هوائية، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، وحساسات للاصطفاف، وESP، ووسائد هوائية جانبية، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ونظام الثبات الإلكتروني، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD.

اما عن سعر السيارة جاك JS4

- أوتوماتيك / DELUXE 2024 بسعر 829,900 جنيه

3- جيلي كول راي

جيلي كول راي

وتستمد السيارة جيلي كول راي موديل 2023 بمحرك مكون من 3 أسطوانات، سعة 1500 سي سي “تيربو”، ينتج قوة 175 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 255 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سباعي السرعات Dual clutch WET ، و يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 6.6 لتر عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

وتظهر السيارة جيلي كول راي موديل 2023، بمصابيح أمامية “هالوجين”، ومرايات جانبية من الكربون فايبر، ومصابيح أمامية LED للإضاءة النهارية، و فتحة سقف بانوراما ، و مرايات ضم كهرباء .

كما تحتوي على مقاعد أمامية كهربائية ومكيف هواء أوتوماتيك، وفرش المقاعد من القماش، ومقبض كهربائي متطور لناقل للسرعات، عجلة قيادة أوتوماتيكية متعددة الاستخدام، و سبويلر رياضي، وجنوط رياضية 17 بوصة، كما تحتوى على نظام صوتي مكون من 6 مكبرات صوت، وشاشة وسائط 10.25 بوصة، بالإضافة الى نظام الكشف للنقاط العمياء مع تقنية الركن الذاتي باستخدام 12 حساس، إمكانية الدخول الذكي بدون مفتاح للفئة الأعلى .

وزودت سيارات جيلي كول رأي ببعض المواصفات ووسائل الأمن والسلامة، من بينها 6 وسائد هوائية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS و توزيع الكتروني للفرامل EBD، ونظام التحكم في نزول المنحدرات HDC، ومثبت ومحدد للسرعات .

اما عن سعر السيارة جيلي كول راي

- أوتوماتيك / COMFORT 2023 بسعر 900,000 جنيه

- أوتوماتيك / PREMIUM 2023 بسعر 1,019,000 جنيه

- أوتوماتيك / PREMIUM / BLACK 2023 بسعر 1,029,000 جنيه

4- اوبل كروس لاند

اوبل كروس لاند

ومن المعروف ان السيارة أوبل كروس لاند موديل 2023 ، تنتج قوة 110 حصان من خلال محرك ثلاثي الاسطوانات 3 سلندر، سعة 1200 سي سي تيربو، وعزم اقصى للدوران 205 نيوتن/متر، متصل بناقل سرعات أوتوماتيكي بتقنية الجر الامامي للعجلات.

وتتسارع السيارة أوبل كروس لاند موديل 2023 ، من وضع الثبات 0 الى الوصول إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، خلال مدة زمنية تستغرق 11.8 ثانية، بينما تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 185 كيلومتر في الساعة، بينما تستهلك نسبة من الوقود تقدر بـ 4.8 لتر لكل 100 كيلومتر.

وتأتى السيارة أوبل كروس لاند موديل 2023 ، زجاج ومرايات كهربائية، ومقود حركة متعدد الوظائف، بنظام صوتي ترفيهي، وبلوتوث، ومكبرات صوتية، بالإضافة إلى مكيف هواء اوتوماتيكي .

وتضم السيارة اوبل كروس لاند موديل 2023 ، مكابح ABS و EBD، وكاميرا خلفية وحساسات ركن، بالإضافة إلى نظام الحماية AIRBAGS، ودعم السيارة على تجاوز المرتفعات.

اما عن سعر السيارة اوبل كروس لاند

- أوتوماتيك ELEGANCE 2023 بسعر 949,990 جنيه

- أوتوماتيك ELEGANCE 2024 بسعر 949,990 جنيه

- أوتوماتيك / TOP LINE 2023 بسعر 1,019,990 جنيه

- أوتوماتيك / TOP LINE 2024 بسعر 1,069,990 جنيه

5- سوزوكى فرونكس

سوزوكى فرونكس

دعمت السيارة سوزوكي فرونكس موديل 2024 ، بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، بقوة 103 حصانا، و138 نيوتن/متر، بالاضافة إلى ناقل سرعات اوتوماتيكي الاداء من 4 نقلات أو يدوي مانيوال خماسي السرعات، مع تقنية الجر الأمامي للعجلات.

وتاتى الابعاد الخارجية للسيارة سوزوكي فرونكس موديل 2024 ، بطول الكلي 3.995 مم، و عرض الكلي 1.765 مم، و ارتفاع الكلي 1.550 مم، و طول قاعدة العجلات 2.520 مم.

تحتوي السيارة سوزوكي فرونكس على باقة من التجهيزات منها، كاميرا 360 درجة، حساسات ركن خلفية، إنذار ومانع للحركة، مثبت سرعة، خاصية المساعدة على تجاوز المرتفعات، فرامل ABS مانعة للانغلاق، فرامل EBD، مساعد الفرامل BA، منظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS.

تضم السيارة سوزوكي فرونكس شاشة ملونة تعمل باللمس تتراوح بين 7 و 9 بوصة، مع امكانية دعم الهواتف الذكية، نظام ترفيهي صوتي، مقود حركة متعدد الوظائف، مكيف هواء، زجاج كهربائي، مقصورة عصرية وتسسم بالرحابة، شاحن لاسلكي ومنافذ USB، مرايات جانبية كهربائية قابلة للطي.

اما عن سعر السيارة سوزوكى فرونكس

- مانيوال / GL 2024 بسعر 1,149,900 جنيه

- أوتوماتيك / GLX 2024 بسعر 1,249,900 جنيه

- مانيوال / GLX 2 TONE 2024 بسعر 1,299,900 جنيه