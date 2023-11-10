UNI T الرياضية أحدث سيارة تقدمها شانجان في مصر.. اعرف سعرها

استطاعت شركة شانجان الصينية تعزيز تواجدها في السوق المصري، حيث تقدم العلامة التجارية باقة من الطرازات المتنوعة، ولعل من أحدث هذه الاصدارات النسخة UNI T ذات المظهر الرياضي، والتي يتم طرحها محليًا من خلال 3 فئات وبسعر رسمي يبدأ من مليون و125 الف جنيه.
وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" مواصفات السيارة شانجان UNI T وأسعارها الرسمية في مصر.
مواصفات وتجهيزات السيارة شانجان UNI T 2024
- محرك رباعي الاسطوانات "4 سلندر".
- سعة 1500 سي سي "تيربو".
- قوة إجمالية 177 حصانا.
- عزم أقصى للدوران 300 نيوتن متر.
- ناقل حركة أوتوماتيك.
- جر أمامي.
- 7 سرعات طراز DSG.
- حساسات ركن أمامية وخلفية.
- كاميرا.
- زر تشغيل وإيقاف المحرك.
- زجاج كهربائي.
- قفل مركزي.
- فتحة سقف بانوراما.
- شاشة تعمل باللمس.
- دعم تطبيقات ابل كار بلاي وآندرويد اوتو.
- خاصية دخول السيارة بدون مفتاح "بصمة".
- مرايات كهربائية جانبية "ضم".
- مثبت سرعة.
- انذار ونظام مانع للسرقة.
- عجلة قيادة متعددة الوظائف.
- جنوط رياضية.
- وسائد هوائية للحماية.
- فرامل ABS، EBD، نظام ESP.
أسعار شانجان UNI T موديل 2024 الرسمية في مصر
الفئة الأولى ELITE شانجان UNI T موديل 2024 بسعر 1,125,000 جنيه.
الفئة الثانية PREMIUM شانجان UNI T موديل 2024 بسعر 1,200,000 جنيه.
الفئة الثالثة FLAGSHIP شانجان UNI T موديل 2024 بسعر 1,290,000 جنيه.