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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

UNI T الرياضية أحدث سيارة تقدمها شانجان في مصر.. اعرف سعرها

شانجان UNI T موديل
شانجان UNI T موديل 2024

استطاعت شركة شانجان الصينية تعزيز تواجدها في السوق المصري، حيث تقدم العلامة التجارية باقة من الطرازات المتنوعة، ولعل من أحدث هذه الاصدارات النسخة UNI T ذات المظهر الرياضي، والتي يتم طرحها محليًا من خلال 3 فئات وبسعر رسمي يبدأ من مليون و125 الف جنيه.

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وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" مواصفات السيارة شانجان UNI T وأسعارها الرسمية في مصر.

شانجان UNI T موديل 2024 

مواصفات وتجهيزات السيارة شانجان UNI T 2024 

 

  • محرك رباعي الاسطوانات "4 سلندر".
  • سعة 1500 سي سي "تيربو".
  • قوة إجمالية 177 حصانا.
  • عزم أقصى للدوران 300 نيوتن متر.
  • ناقل حركة أوتوماتيك.
  • جر أمامي.
  • 7 سرعات طراز DSG.
شانجان UNI T موديل 2024 
  • حساسات ركن أمامية وخلفية.
  • كاميرا.
  • زر تشغيل وإيقاف المحرك.
  • زجاج كهربائي.
  • قفل مركزي.
  • فتحة سقف بانوراما.
  • شاشة تعمل باللمس.
  • دعم تطبيقات ابل كار بلاي وآندرويد اوتو.
شانجان UNI T موديل 2024 
  • خاصية دخول السيارة بدون مفتاح "بصمة".
  • مرايات كهربائية جانبية "ضم".
  • مثبت سرعة.
  • انذار ونظام مانع للسرقة.
  • عجلة قيادة متعددة الوظائف.
  • جنوط رياضية.
  • وسائد هوائية للحماية.
  • فرامل ABS، EBD، نظام ESP.

أسعار شانجان UNI T موديل 2024 الرسمية في مصر 

 

الفئة الأولى ELITE شانجان UNI T موديل 2024 بسعر 1,125,000 جنيه.

الفئة الثانية PREMIUM شانجان UNI T موديل 2024 بسعر 1,200,000 جنيه.

الفئة الثالثة FLAGSHIP شانجان UNI T موديل 2024 بسعر 1,290,000 جنيه.

شانجان UNI T موديل 2024 
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