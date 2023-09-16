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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

شانجان تقدم سيارة كهربائية بسعر 764 ألف جنيه.. صور

شانجان A07
شانجان A07

تواصل عملاقة تصنيع السيارات الصينية "شانجان"، من تألقها بعدان طرحت النسخة A07 الجديدة بالسوق الصيني، وذلك عبر 5 فئات من التجهيزات، وبتصميم خارجي انيق ينتمي إلى فئة السيدان، بالاضافة إلى حزمة من التقنيات.

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القدرات الفنية للسيارة شانجان A07

شانجان A07

تأتي السيارة شانجان A07 بمحرك كهربائي بقوة 255 حصان، و320 نيوتن/متر من عزم الدوران، مع بطارية سعة 58.1 كيلووات/الساعة، بالاضافة إلى امكانية التسارع من 0 لـ 100 كم/س خلال 5.9 ثانية، ومدى للسير يبلغ 515 كم، بالاضافة إلى محرك اخر سعة 1.5 لتر، بقوة 94 حصان، مدعوم بمحرك اخر بقوة 215 حصان. 

شانجان A07

تعتمد السيارة شانجان A07 على جنوط رياضية قياسها 18 بوصة، مع قاعدة عجلات طولها 2.900 مم، وعدد 4 ابواب، إلى جانب سعة التخزين الخلفية، وتضم السيارة واجهة أمامية حادة المظهر، مع شبكات باللون الاسود، ومصابيح على جانبي الصادم، بالاضافة إلى ابعاد خارجية بلغت 4.905 مم للطول الكلي، و1.910 مم للعرض، وبارتفاع 1.480 مم.

شانجان A07

وتضم السيارة شانجان A07 عدد من التجهيزات منها، فتحة سقف بانوراما زجاجية، شاحن لاسلكي للهواتف، نظام ترفيهي وصوتي، مقاعد بخاصية التدفئة والبريد، شاشة عرض عملاقة تعمل باللمس يبلغ قياسها 15.4 بوصة، ومقاعد من الجلد، بالاضافة إلى مقودحركة متعدد المهام ومكيف هواء أوتوماتيك.

شانجان A07

سعر السيارة شانجان A07

 

تقدم السيارة شانجان A07 بقيمة سعرية تتراح بين 21.700 دولار و24.700 دولار، اي مايعادل بالعملة المصرية نحو 671 و764 الف جنيه.

شانجان A07
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