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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

شانجان تقدم نسختها LAMORE موديل 2024 بهذا السعر .. صور

شانجان LAMORE موديل
شانجان LAMORE موديل 2024

تواصل العلامة التجارية الصينية "شانجان" من تعزيز تواجدها عالميًا، بعد أن كشفت عن نسختها الجديدة LAMORE موديل 2024 داخل السوق الروسي، وتعد هذه النسخة واحدة من ااصدارات السيدان الرياضية، والتي تأتي بقوة 166 حصانا، مع باقة من التجهيزات المتنوعة.

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 شانجان LAMORE موديل 2024 

شانجان LAMORE موديل 2024 الجديدة 

 

ستقدم السيارة شانجان LAMORE موديل 2024 في السوق الروسي بمحرك 1500 CC تيربو،يستطيع ضخ قوة إجمالية قدرها 166 حصانا، بينما تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع بواسطة علبة تروس أوتوماتيكية الاداء من 7 نقلات.

 شانجان LAMORE موديل 2024 

تجهيزات السيارة شانجان LAMORE موديل 2024 

 

  • عدد 6 وسائد هوائية للحماية AIRBAGS.
  • نظام مكابح ABS وEBD وESP.
  • شاشة تعمل باللمس قياسها 13.2 بوصة.
  • مستشعرات ركن أمامية وخلفية.
  • كاميرا.
  • سقف زجاجي بانوراما.
  • نظام ترفيهي وصوتي.
  • حساسات ضوء ومطر.
  • مكيف هواء متعدد المناطق.
  • مقاعد مريحة مغطاة بالجلد.
  • نظام غلق مركزي.
  • مقصورة داخلية رحبة تتسع لـ 5 افراد.
 شانجان LAMORE موديل 2024 

الأبعاد الخارجية للسيارة شانجان LAMORE موديل 2024

 

  • الطول الكلي 4 متر 77 سم.
  • العرض الكلي للسيارة 184 سم.
  • الارتفاع الكلي 144 سم.
  • حقيبة تخزين خلفية تتسع إلى 520 لتر.
  • جنوط رياضية 17 و18 بوصة.
 شانجان LAMORE موديل 2024 

سعر السيارة شانجان LAMORE موديل 2024 

 

يبلغ سعر السيارة شانجان LAMORE موديل 2024 عالميًا بقيمة تعادل 892 الف جنيه مصري.

 شانجان LAMORE موديل 2024 
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