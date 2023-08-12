شانجان تكشف عن نسختها الجديدة كيوان A07 الكهربائية .. صور

كشفت عملاقة تصنيع السيارات الصينية شانجان عن نسختها الجديدة كيوان A07 بشكل رسمي في الصين، والتي تعتمدعلى تكنولوجيا الطاقة الكهربائية، حيث انطلق عبر باقة من التقنيات العصرية، بالإضافة إلى تصميمها الخارجي الخاطف للانظار، بإطلالة السيدان.

شانجان تقدم نسختها الجديدة كيوان A07 الكهربائية

شانجان كيوان A07

تأتي السيارة بعجلات رياضية قياسها 19 بوصة ذات تصميم هندسي انيق، بينما ترتكز على قاعدة عجلات طولها 2900 مم، بالاضافة إلى ظهور السيارة بمقدمة هجومية الشكل تضم اضاءة LED، وسقف مائل يعطي انطباع السيارة الرياضية مع تصميم السيدان، ومرايات جانبية كهربائية التحكم، وابعاد خارجية بلغت 4905 مم للطول الكلي، و1910 مم للعرض، وبارتفاع يبلغ 1480 مم.

شانجان كيوان A07

تعمل السيارة شانجان كيوان A07 محركين كهربائيين بقوة تتراوح بين 218 حصان و258 حصان بشكل اختياري، مع بطارية 58 كيلو وات يصل مداها إلى 515 كم، وبطارية اخرى بمدى يصل لـ 710 كيلومتر سعة 80 كيلووات.

شانجان كيوان A07

وتستخدم السيارة شانجان كيوان A07 محرك نسخة هجينة طويلة المدى EREV، حيث يتكون من اربع اسطوانات، سعة 1500 سي سي، يمكنه انتاج 88 حصانا، بينما تستخدم جميع المحركات نواقل حركة أوتوماتيكية الأداء.

شانجان كيوان A07

دعمت شانجان كيوان A07 بعدة من التجهيزات الداخلية تتضمن، شاشة ملونة تعمل باللمس يصل قياسها إلى 15 بوصة، مع عجلة قيادة متعددة الوظائف، ومقاعد من الجلد، ولمسات داخلية وزخارف خشبية، بالاضافة إلى حزمة من حساسات الحركة الامامية والخلفية، وعدد من وسائل الحماية والأمان.