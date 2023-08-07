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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

شانجان تطرح نسختها الجديدة CS75 plus .. صور

السيارة شانجان الجديدة CS75
السيارة شانجان الجديدة CS75 plus

تواصل شركة شانجان الصينية من تألقها داخل السوق العالمي، بعد أن اعلنت عن احدث اصداراتها وهي النسخة CS75 plus، والتي سيتم طرحها داخل السوق الروسي وعدد من الاسواق العالمية الاخرى، وتنتمي إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام الشهيرة، بينما تضم باقة من التجهيزات الفنية والتقنية.

أسعار ومواصفات شانجان CS55 بلس موديل 2024

أسعار شانجان CS55 Plus بعد طرح موديل 2024 | صور

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" ابرز مواصفات السيارة شانجان الجديدة CS75 plus بعد تقديمها عالميًا

السيارة شانجان الجديدة CS75 plus

الابعاد الخارجية للسيارة شانجان CS75 plus الجديدة

 

  • الطول الكلي 4 امتار و70 سم.
  • العرض الكلي 186 سم.
  • الارتفاع الكلي 171 سم.
  • الخلوص الارضي 190 مم.
السيارة شانجان الجديدة CS75 plus

القدرات الفنية للسيارة شانجان CS75 plus

 

تستخدم السيارة شانجان CS75 plus محرك سعة 1500 سي سي تيربو، يضخ قوة اجمالية قدرها 175 حصان، مقترن بعلبة تروس أوتوماتيكية من 6 سرعات، بالاضافة إلى محرك اخر سعة 2000 سي سي، مدعوم بناقل سرعات أوتوماتيكي ثماني النقلات.

السيارة شانجان الجديدة CS75 plus

تجهيزات السيارة شانجان CS75 plus

 

  • عدد 6 وسائد هوائية للحماية.
  • مكابح ABS.
  • برنامج التوزيع الالكتروني EBD الخاص بالفرامل.
  • نظام التوازن الالكتروني ESP.
  • حساسات ركن خلفية وأمامية.
السيارة شانجان الجديدة CS75 plus
  • كاميرا محيطة 360 درجة.
  • مصابيح LED.
  • مقاعد من الجلد مدعوم بنظام التدفئة والتبريد.
  • شاشة تعمل باللمس تدعم التطبيقات الذكية "ابل كار بلاي واندرويد اوتو".
  • عجلة قيادة متعددة الوظائف.
السيارة شانجان الجديدة CS75 plus
  • مكيف هواء اوتوماتيك.
  • قفل مركزي للابواب.
  • امكانية دخول السيارة بدون مفتاح بالاضافة إلى زر تشغيل وايقاف المحرك.
السيارة شانجان الجديدة CS75 plus
شانجان CS75 plus شانجان الصينية السيارة شانجان الجديدة CS75 السيارة شانجان الجديدة

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