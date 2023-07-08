أسعار شانجان CS55 Plus بعد طرح موديل 2024 | صور

تواصل شركة شانجان الصينية، من تعزيز تواجدها داخل السوق المصري، بعد طرح موديل 2024 من النسخة الرياضية CS55 Plus، والتي يتم تقديمها محليًا عبر 3 فئات من التجهيزات، وبزيادة سعرية قدرها 65 ألف جنيه، حيث تبدأ أسعارها من مليون و15 ألف جنيه للفئة الأولى.

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" أسعار شانجان CS55 Plus بعد طرح موديل 2024 بالسوق المصري وابرز مواصفاتها الفنية

شانجان CS55 Plus

تحتوي السيارة CS55 Plus على محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي "تيربو"، تمكن من ضخ 185 حصانا، وعزم أقصى للدوران يبلغ 300 نيوتن/متر، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء مكون من 7 نقلات طراز DSG.

شانجان CS55 Plus

وتأتي السيارة CS55 Plus بتجهيزات تتضمن جنوط رياضية تصل لـ 19 بوصة، مصابيح LED أمامية وخلفية، مرايات كهربائية ذات إشارات ضوئية، وفتحة سقف كهربائية، ومثبت للسرعة، وشاشة 10.25 بوصة تعمل باللمس لعرض الوسائط، ومكيف هواء أوتوماتيكي، وحساسات ركن، وكاميرا خلفية، مع باقة من وسائل الحماية والتحكم.

شانجان CS55 Plus

سعر شانجان CS55 Plus بعد طرح موديل 2024 في مصر

الفئة الأولى CS55 Plus موديل 2024 بقيمة قدرها مليون و15 ألف جنيه بدلاً من 950 ألف جنيه.

الفئة الثانية CS55 Plus موديل 2024 بقيمة قدرها مليون و90 ألف جنيه بدلاً من مليون و25 ألف جنيه.

الفئة الثالثة CS55 Plus موديل 2024 بقيمة قدرها مليون و140 ألف جنيه بدلاً من مليون و75 ألف جنيه.