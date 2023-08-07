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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر شانجان CS35 PLUS موديل 2024

شانجان CS35 PLUS
شانجان CS35 PLUS الجديدة 2024

سوق السيارات المصري مليء بالسيارات الجديدة موديل 2024، وذلك من اجل توفير جميع إصدارات السيارات أمام المواطنين وإتاحة الفرصة أمامهم لاختيار السيارات التي تناسب احتياجاتهم، بالإضافة الي انه رغم توافر هذه الطرازات إلا أن سوق السيارات العالمي يشهد حالة من عدم الاستقرار نتيجة تغيرات الأسعار المستمرة .

سيارة شانجان CS35 PLUS موديل 2024 داخل سوق السيارات المصري

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- يعرض موقع صدى البلد الإخباري سعر شانجان CS35 PLUS موديل 2024 ، وتنتمي CS35 PLUS  الي فئة السيارات الكروس أوفر :

شانجان CS35 PLUS موديل 2024 داخل سوق السيارات المصري

- محرك شانجان CS35 PLUS الكروس أوفر

سيارة شانجان CS35 PLUS موديل 2024 داخل سوق السيارات المصري

تستمد سيارة شانجان CS35 PLUS الكروس أوفر موديل 2024 قوتها من محرك سعة 1400 سي سي تيربو، وتنتج قوة 160 حصان، وبها خزان وقود يصل سعة الي 53 لتر، وتخرج عزم أقصي للدوران 260 نيوتن/متر، وتستخدم علبة تروس أوتوماتيك من فئة DSG .

- أسعار شانجان CS35 PLUS موديل 2024

مقصورة شانجان CS35 PLUS موديل 2024 داخل سوق السيارات المصري

تأتي سيارة شانجان CS35 PLUS موديل 2024 داخل سوق السيارات المصري بـ 3 فئات مختلفين في الأسعار :

الفئة الأولي من سيارة شانجان CS35 PLUS موديل 2024 تباع بسعر 860 ألف جنيه .

الفئة الثانية تباع بسعر 910 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من شانجان CS35 PLUS موديل 2024 تتوافر بسعر 980 ألف جنيه .
 

السيارات الكروس أوفر جميع إصدارات السيارات شانجان CS35 PLUS الكروس أوفر شانجان CS35 Plus شانجان CS35 PLUS موديل 2024

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