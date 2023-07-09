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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعرها مفاجأة| شانجان CS55 العائلية 2024 بمصر.. صور

شانجان CS55 الـ SUV
شانجان CS55 الـ SUV موديل 2024

تضم السوق المصرية للسيارات الجديدة باقات متميزة من السيارات التي يبحث عنها المواطنون خصوصًا "العائلات"، وبالتالي يجب أن تكون ذات مساحات واسعة لتكفي لحمل جميع أفراد العائلة، ومن ضمن تلك السيارات فئة الـ SUV هي شانجان سى اس 55 بلس ‎ موديل 2024 .

شانجان سى اس 55 بلس العائلية موديل 2024

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ويعرض موقع صدى البلد سعر سيارة  شانجان سى اس 55 بلس ‎ موديل 2024 ، داخل سوق السيارات المحلية المصرية:

شانجان CS55 الـ SUV موديل 2024


- محرك  شانجان سى اس 55 بلس

وتستمد سيارة  شانجان سى اس 55 بلس ‎العائلية قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتخرج عزم أقي للدوران يصل الي 300 نيوتن/متر، وقوة 185 حصان، وتستخدم  شانجان سى اس ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 7 سرعات من فئة DSG، ويصل سعة خزان السيارة العائلية الي 55 لتر .

- مواصفات  شانجان CS55 الـ SUV

 شانجان CS55 موديل 2024

وزودت سيارة شانجان CS55 بلس موديل 2024 بالعديد من التكنولوجيات المتطورة منها، عجلة قيادة جلد مالتي، وناقل حركة جلد، وفرش جلد للمقاعد، وشاحن USB X3، ومخرج كهربائي، وتكييف أوتوماتيك ثنائي المناطق، وشاشة عدادات رقمية مقاس 10 بوصة، وإمكانية اختيار نمط القيادة X3، وإمكانية فتح وغلق السيارة بدون مفتاح، ومثبت سرعة، وشاشة مقاس 10.25 بوصة، وإمكانية عرض الهاتف على الشاشة ، وبلوتوث ن وميزة التعرف على الأوامر الصوتية مع 4 سماعات.

مقصورة شانجان CS55 الـ SUV موديل 2024


بالإضافة الي أن سيارة شانجان سى اس 55 بلس العائلية تضم أيضا ، فرامل ABS وEBD، ونظام التوازن عند المرتفعات، ونظام الاتزان الإلكتروني، وفرامل يد الكترونية، ونظام التعليق التلقائي لمكابح اليد الإلكترونية، ومزيل ضباب خلفي ، ومصابيح ضباب خلفية، وحساسات خلفية، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، وكاميرا خلفية، وكاميرا للنقاط العمياء ووسائد هوائية، وحساسات إضاءة أوتوماتيك، وحساسات مطر أوتوماتيك، وحامل سقف، وناقل حركة الكتروني، وشاشة ترفيه مقاس 12.3 بوصة، ونظام صوتي مكون من 6 سماعات، ونظام الحفاظ على المسافات المرورية .

- أسعار شانجان CS55 موديل 2024

شانجان CS55 الـ SUV موديل 2024

الفئة الأولي إيليت تباع بسعر مليون و15 ألف جنيه، بدلاً من 950 ألف جنيه، بزيادة 65 ألف جنيه.

الفئة الثانية بريميوم تباع بسعر مليون و90 ألف جنيه، بدلاً من مليون و25 ألف جنيه، بزيادة 65 ألف جنيه.

الفئة الثالثة فلاج شيب تباع بسعر مليون و140 ألف جنيه، بدلاً من مليون و75 ألف جنيه، بزيادة 65 ألف جنيه.

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