جديدة بـ320 ألف جنيه.. اشتري شانجان ألسفن السيدان| صور

تزايدت أسعار السيارات الجديدة عالميا الفترة الماضية نتيجة عدة عوامل منها، ارتفاع سعر الدولار، وعدم توافر الرقائق الإلكترونية التي تدخل في صناعة السيارات الجديدة، مما أدي الي تقلص إنتاج السيارات من موديل 2023، وذلك أدي الي ارتفاع السيارات المتاحة للبيع من موديلات 2022.

شانجان ألسفن موديل 2022 السيدان

يعرض لكم موقع صدى البلد سعر سيارة شانجان ألسفن موديل 2022 ، وتنتمي ألسفن الي فئة السيارات السيدان الصينية :

وسائل السلامة بـ شانجان ألسفن

شانجان ألسفن موديل 2022 السيدان

زودت سيارة شانجان ألسفن السيدان بالعديد من وسائل السلامة والأمان منها ، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، ونظام الثبات الإلكتروني، وحساسات للركن، وأحزمة أمان، ووسائد هوائية، ومثبت سرعة، وقفل مركزي للأبواب.

محرك شانجان ألسفن

شانجان ألسفن موديل 2022 السيدان

تنتج سيارة شانجان ألسفن موديل 2022 عزم أقصي للدوران 145 نيوتن/متر، وتخرج قوة 107 حصان، بفضل امتلاكها لمحرك 4 سلندر سعة 1500 سي سي، وتحتوي علي ناقل حركة أوتوماتيك .

أبعاد شانجان ألسفن

شانجان ألسفن موديل 2022 السيدان

تأتي سيارة شانجان ألسفن السيدان داخل السوق المصري للسيارات بطول 4390 مم، وعرض 1725 مم، وارتفاع 1490 مم، وقاعدة عجلات 2535 مم، ويصل سعة حقيبتها الخلفية الي 382 لتر .

مقصورة شانجان ألسفن

شانجان ألسفن موديل 2022 السيدان

تمتلك مقصورة سيارة شانجان ألسفن الصينية علي الكثير من المميزات التكنلوجية الحديثة منها، بلوتوث، ومدخل AUX، وUSB، وزجاج كهربائي، وفرش مقاعد من القماش، وتكيف مانيوال، وباور ستيرنج، وريموت كنترول، وإنذار ضد السرقة، وراديو، وكاسيت، ونظام صوتي بالأبواب الجانبية .

سعر شانجان ألسفن جديدة

شانجان ألسفن موديل 2022 السيدان

تتوافر سيارة شانجان ألسفن موديل 2022 السيدان بداخل السوق المصري للسيارات بسعر 320 ألف جنيه للفئة الأولي، و 355 للفئة الثانية، و 375 ألف جنيه للفئه الثالثة .