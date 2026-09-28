أحمد شوبير: اوعى تمشي على هوا الناس.. وإلا هتبقى زي جحا وابنه والحمار

روى الإعلامي أحمد شوبير، خلال حديثه عبر برنامج «الناظر» المذاع على قناة النهار، حكاية جحا وابنه والحمار، موضحا أنها تحمل رسالة مهمة بشأن التعامل مع آراء وانتقادات الآخرين وعدم السعي طوال الوقت لإرضاء الجميع.

وقال شوبير: «عايز أحكي لكم حدوتة حكيتها كتير، بس النهارده ممكن أغير فيها شوية»، قبل أن يسرد حكاية جحا الذي ذهب إلى السوق مع ابنه لشراء حمار، وبعد أن اشتريا الحمار، بدأ الاثنان في تغيير طريقة استخدامه كلما قابلا أشخاصا ينتقدون تصرفاتهما.

وأوضح أن جحا ركب الحمار وابنه سار بجواره، فانتقدهما البعض، فقرر جحا أن ينزل ويجعل ابنه يركب، لكنهما تعرضا للانتقاد مرة أخرى، ثم قررا الركوب معًا، فانتقدهما الناس أيضا بسبب إجهاد الحمار، حتى انتهى بهما الأمر إلى السير بجوار الحمار، ليجدوا من يسألهم عن سبب عدم ركوبهما عليه.

وتابع شوبير، موضحا مغزى الحكاية: «هي دي القصة اللي إحنا عايشينها! في ناس مش هيعجبها العجب، والناس عايزة تمشيك على هواها، واوعى تمشي على هواها! اوعى.. اوعى تعمل زي جحا».

وأضاف: «أنت اعمل الصح؛ لأنه في النهاية هتوصل تبقى زي جحا كده وابنه، تقوم جاي شايلين الحمار، فالناس يتهموكم بالجنون!».

وأكد شوبير أهمية الاستماع إلى النصيحة من الأشخاص الذين يتسمون بالاحترام والصدق، قائلًا: «لو في حد محترم، حد نقي، حد طيب، حد ما عندوش جحود، حد ما عندوش نكران جميل، حد ما عندوش قلة احترام، حد ما عندوش أن المنهج الأساسي في حياته هو الكذب.. تسمع له وتنصت له».

واستكمل: «لكن أن تحط ودانك ودماغك وعينيك للناس اللي طول الوقت بدل ما تقول لك: متشكرين، كتر خيرك، ربنا يخليك، ربنا يكرمك.. لا نريد منكم جزاءً ولا شكوراً خالص! أنت تعمل الخير إن صادف أهله فهم أهله، وإن لم يصادف أهله فأنت أهله».

وشدد الإعلامي على ضرورة عدم الخوف أو القلق من آراء الآخرين، قائلًا: «اوعى تترعش ولا تخاف ولا تترعب ولا تقلق ولا تبقى مش مطمن خالص؛ أنت تعمل الصح».

واختتم شوبير حديثه بالتأكيد على أهمية اختيار الأشخاص الذين يمكن الرجوع إليهم للحصول على النصيحة والمشورة، قائلًا: «وأمرهم شورى بينهم، تاخد المعلومة الصح أو النصيحة الصح من البني آدم.. من البني آدم الصح!».