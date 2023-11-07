سيارة رياضية "أوتوماتيك" هاي لاين وبأفضل سعر .. صور

تعتبر السيارة شانجان CS 35 موديل 2015، واحدة من افضل الخيارات المطروحة داخل السوق المصري للسيارات المستعملة، حيث تنتمي هذه النسخة إلى الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام من عائلة الـ SUV، والتي تظهر للبيع عادة ضمن الفئة "هاي لاين" عالية التجهيزات.

شانجان CS 35 موديل 2015

وبالفعل ظهرت شانجان CS 35 موديل 2015، للبيع عبر احد الصفحات المتخصصة في هذا المجال على الانترنت، وهي تتمتع بحالة خارجية ممتازة، إلى جانب مفهوم الفبريكا بالكامل داخليًا، بالاضافة إلى قطعها لمسافة إجمالية قدرها 155 الف كليومتر.

شانجان CS 35 موديل 2015

وتأتي السيارة شانجان CS 35 موديل 2015 بتصميم رياضي، مع مصابيح انسيابية حادة، وشبكة من 3 مقاطع هوائية، ومصابيح ضباب على جانبي الصادم الامامي، بالاضافة إلى اقطاب ثنائية ناحية السقف، وجنوط رياضية باللون الفضي، مع مفهوم رباعي الابواب ومساحة خلفية جيدة، مع امكانية مضاعفتها عن طي المقاعد.

شانجان CS 35 موديل 2015

وتضم السيارة شانجان CS 35 موديل 2015 محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، متصل بناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء يعمل بتقنية الدفع الامامي للعجلات، بالاضافة إلى جزمة من التجهيزات ومنها، مكيف هواء، نوافذ أمامية وخلفية كهربائية التحكم، فرش جلد، عجلة قيادة باور ومتعددة الوظائف، ريموت كنترول، سنتر لوك، شاشة تعمل باللمس.

شانجان CS 35 موديل 2015

وتحتوي السيارة شانجان CS 35 موديل 2015 على فتحة سقف كهربائية وهي من ابرز مميزات هذه النسخة، إلى جانب احتوائها على حساسات ركن خلفية، وكاميرا، ونظام صوتي ومدخل AUX، ومثبت للسرعة، بالاضافة إلى فرامل مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل، ووسائد هوائية للحماية.

شانجان CS 35 موديل 2015

سعر السيارة شانجان CS 35 موديل 2015

تقدم السيارة شانجان CS 35 موديل 2015 والتي نتحدث عنها في هذا الموضوع، للبيع عبر الانترنت بقيمة سعرية قدرها 380 الف جنيه.